Kemer'de "Yaza Merhaba Şenliği"

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kemer ilçesinde "6. Yaza Merhaba Şenliği" düzenlendi.

Kemer Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (KETOB) ve Kemer Kaymakamlığı tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenen şenlik, kortej yürüyüşüyle başladı. Rus turistlerin de aralarında bulunduğu grup, Liman Caddesi'nden Olbia Park'a kadar yürüdü.

Kemer Kaymakamı Mustafa Cihad Feslihan, yaptığı konuşmada, Kemer'in dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri olduğunu belirtti.

İlçede turizmin gelişmesi için kaymakamlık ve yerel yönetimler olarak ciddi çaba sarf ettiklerini ifade eden Feslihan, turizm sezonunun her yıl daha güvenli ve yoğun geçmesi için çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Yüksel ise turizmin bazı olaylar nedeniyle olumsuz etkilendiğini ancak sektördekilerin her şeyin üstesinden gelecek şekilde çalıştığını söyledi.

KETOB Başkanı Tayyar Gül de Kemer'in ve Türkiye'nin bütün güzelliklerini dünyaya tanıtmaya devam edeceklerini anlatarak, "Kemer'e gelen yabancı misafirler, tanıtım açısından en büyük şansımız. Turizmciler ve esnaf olarak Kemer'e gelen misafirleri en iyi şekilde ağırlamaya devam edeceğiz ve onları ülkelerine mutlu olarak göndereceğiz." dedi.

Kemer'de yaşayan ve tur rehberi olarak çalışan Alman uyruklu Florian Şak da Kemer'e ilk defa 38 sene önce geldiğini söyledi.

Konuşmalarından ardından sunulan halk oyunları, dans ve semazen gösterileri renkli görüntüler oluşturdu. Şenlik kapsamında ilçedeki bazı oteller de katılımcılara yemek verdi.