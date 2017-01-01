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Kırklareli'de darbe girişimi davası

12 Mayıs 2017 Cuma, 20:15
Kırklareli'de darbe girişimi davası

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'de FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, İstanbul'daki darbe girişimine destek vermek amacıyla 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığından çıkma hazırlığı yaptıkları iddiasıyla haklarında dava açılan 15 tutuklu eski askeri personelin yargılandığı davanın beşinci günkü oturumu sona erdi.

TSK'dan ihraç edilen 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Bekir Koçak'ın da aralarında bulunduğu 15 tutuklu sanık, Halk Eğitim Merkezi'nde oluşturulan 2 Ağır Ceza Mahkemesi duruşma salonunda hazır bulunduruldu.

Duruşma, tanık ifadelerinin alınmasıyla devam etti.

Tanık tank taburu komutanı O.A, ifadesinde, darbe girişiminin yaşandığı gece göreve çağrıldığını söyledi.

Eski tugay komutanı Bekir Koçak'ın düzenlediği toplantıya katıldığını ifade eden O.A, tugay komutanının 100 kişilik KOKTOD ekibinin hazırlanması emrini verdiğini ileri sürdü.

Toplantının ardından tank taburunda 35 kişilik bir ekip hazırlattığını aktaran O.A, tank şoförlerine tanklarını kontrol etmeleri emrini verdiğini belirtti.

Tankların garaj bölgesinde yaklaşık 3 dakika kontrol amacıyla çalıştırıldığını anlatan O.A, tankların hiç birinin çalıştığı süre boyunca yerinden hareket ettirilmediğini iddia etti.

O.A, tank taburunda 6 tankın bulunduğunu kaydetti.

Duruşmanın beşinci gününde ifadesi alınan tanık sayısı 26'ya yükseldi.

Sanıklar, geniş güvenlik önemleri altında duruşma salonundan çıkarılarak ring araçlarıyla cezaevine götürüldü.

Duruşma, 16 Mayıs Salı günü devam edecek.


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