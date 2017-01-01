Zonguldak'ta FETÖ/PDY davası

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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, 6'sı tutuklu 17 sanığın yargılandığı davanın duruşmasına devam edildi.

Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütü kurmak veya yönetmek" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" iddiasıyla yargılanan 17 sanık ile avukatları ve yakınları katıldı.

Duruşmada, 6 tanık ile bazı tanıklar Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı.

Mahkeme heyeti, yaklaşık 7 saat süren duruşma sonunda, 6 tutuklu sanığın tutukluluk haline ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesine karar vererek, duruşmayı 3 Temmuz'a erteledi.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, haklarında dava açılan imam, öğretmen ve esnaf gibi çeşitli meslek grubu çalışanı 17 sanık, "silahlı terör örgütü kurmak veya yönetmek" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak"la suçlanıyor.