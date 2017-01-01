ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ZONGULDAK HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

GÜNCELLEME- FETÖ/PDY'nin "mahrem memurları"na yönelik operasyon

12 Mayıs 2017 Cuma, 20:19

ZONGULDAK (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan yazı işleri müdürü, mübaşir, katip, infaz koruma ve denetimli serbestlik memuru 11 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Zonguldak Adliyesi, Devrek Açık Cezaevi ile Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezinde FETÖ üyesi olduğu öne sürülen memurlara yönelik operasyonunda, gözaltına alınan memurların emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, geniş güvenlik önlemi altında adliye sevk edildi.

Cumhuriyet Savcılığındaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 9 kişi ise adli kontrol ve yurt dışı yasağı ile serbest bırakıldı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 2 Mayıs'ta, Zonguldak Adliyesi, Devrek Açık Cezaevi ile Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezinde FETÖ üyesi olduğu öne sürülen memurlara yönelik operasyonda, aralarında yazı işleri müdürü, zabıt katipleri, mübaşir, infaz koruma memurları, Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezinde görevli memurlar ile cezaevinde kaloriferci olarak görev yapan 11 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan bir zabıt katibinin evinde yapılan aramada, kitap içine saklanmış "B" serisi 1 dolar ele geçirilmiş, şüphelilerin örgütün "mahrem memurları" olduğu iddia edilmişti.

İLGİLİ HABERLER
Zonguldak'ta FETÖ/PDY davası
YEREL

ZONGULDAK'TA FETÖ/PDY DAVASI

Engellilerin bir günlük temsili askerlik heyecanı
YEREL

ENGELLİLERİN BİR GÜNLÜK TEMSİLİ ASKERLİK HEYECANI
Gazeteci Harun Ersoy mezarı başında anıldı
YEREL

GAZETECİ HARUN ERSOY MEZARI BAŞINDA ANILDI
GMİS Anneler Günü'nü kutladı
YEREL

GMİS ANNELER GÜNÜ'NÜ KUTLADI
Tırın çarptığı çocuğun ölümü davası
YEREL

TIRIN ÇARPTIĞI ÇOCUĞUN ÖLÜMÜ DAVASI
GMİS Yönetim Kurulu, &quot;Soma faciası unutulmayacak&quot;
YEREL

GMİS YÖNETİM KURULU, "SOMA FACİASI UNUTULMAYACAK"
TTK 27. dönem TİS'te toplam 72 madde üzerinde anlaşma sağlandı
YEREL

TTK 27. DÖNEM TİS'TE TOPLAM 72 MADDE ÜZERİNDE ANLAŞMA SAĞLANDI
Zonguldak'ta hemzemin geçitteki kaza
YEREL

ZONGULDAK'TA HEMZEMİN GEÇİTTEKİ KAZA
Zonguldak'ta hemzemin geçitte kaza: 2 ölü
YEREL

ZONGULDAK'TA HEMZEMİN GEÇİTTE KAZA: 2 ÖLÜ
Esnaf başkanları maden ocağında -350'ye indi
YEREL

ESNAF BAŞKANLARI MADEN OCAĞINDA -350'YE İNDİ
Zonguldak'taki cinayet davasında karar
YEREL

ZONGULDAK'TAKİ CİNAYET DAVASINDA KARAR
Sağlık Sen Başkanı Duvarcı Hemşireler haftasını kutladı
YEREL

SAĞLIK SEN BAŞKANI DUVARCI HEMŞİRELER HAFTASINI KUTLADI
Kan vermek için kuyruk oldular
YEREL

KAN VERMEK İÇİN KUYRUK OLDULAR
FETÖ/PDY'nin &quot;mahrem memurları&quot;na yönelik operasyon
YEREL

FETÖ/PDY'NİN "MAHREM MEMURLARI"NA YÖNELİK OPERASYON
BEÜ Karaelmas'ın Renkleri'ni sanatla buluşturuyor
YEREL

BEÜ KARAELMAS'IN RENKLERİ'Nİ SANATLA BULUŞTURUYOR
Alaplı şehir parkına yeni dekoratif havuzlar
YEREL

ALAPLI ŞEHİR PARKINA YENİ DEKORATİF HAVUZLAR
Başkan Tekin , Bakan Özhaseki'ye teşekkür etti
YEREL

BAŞKAN TEKİN , BAKAN ÖZHASEKİ'YE TEŞEKKÜR ETTİ
Zonguldak'ta KBRN tatbikatı
YEREL

ZONGULDAK'TA KBRN TATBİKATI
TÜİK, nüfus istatistiklerini açıkladı
YEREL

TÜİK, NÜFUS İSTATİSTİKLERİNİ AÇIKLADI
Zonguldak'taki &quot;Temizlik&quot; operasyonu
YEREL

ZONGULDAK'TAKİ "TEMİZLİK" OPERASYONU

EN ÇOK OKUNANLAR
Futbol dünyasının ünlü isimlerinin zaman içindeki değişimi...
FUTBOL

YOK ARTIK TUNCAY ŞANLI!

 1
  • 2 'Fındık kurdu' Berna büyüdü
  • 3 Ne yaptın Ümit Özat!
  • 4 Bir saniye farkla yakaladılar!