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Karanlığı Aydınlatan Hikayeler Yarışması

12 Mayıs 2017 Cuma, 20:20

MARDİN (AA) - Mardin Milli Eğitim Müdürlüğünce orta öğretim öğrencilerine yönelik düzenlenen 15 Temmuz gecesi yaşananlarla ilgili "Karanlığı Aydınlatan Hikayeler Yarışması'nın ödül töreni gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen ödül töreninde, 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 10 ay geçmesine rağmen hainlerin planlarının hala bitmediğini söyledi.

Darbe girişimi gecesini Mardin'in de iliklerine kadar yaşadığını kaydeden Sarı, "Valimiz, ilk dakikadan sonra gerekli tedbirleri aldı. Hainlerin, Mardin'de herhangi bir taşkınlık yapmasına izin verilmedi. Atalarımızın emaneti olan bu vatana siz gençlerin sayesinde sahip çıktık. Bundan dolayı sürekli uyanık olmamız gerekiyor." dedi.

Ankara Tusaş Akıncı Cami İmamı Mustafa Şeker de 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını anlattı.

Daha sonra dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

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