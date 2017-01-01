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Bursa'da engelli çocuklar için "atla terapi merkezi" açıldı

12 Mayıs 2017 Cuma, 20:20
Bursa'da engelli çocuklar için "atla terapi merkezi" açıldı

BURSA (AA) - Türkiye Jokey Kulübü (TJK), Osmangazi Hipodromu bünyesinde Atla Terapi Merkezini hizmete açtı.

Açılışa katılan TJK Başkanı Yasin Kadri Ekinci, ilkini 2015 yılında İstanbul'da hizmete soktukları atla terapi merkezlerinden olumlu geri dönüşler aldıklarını söyledi.

Binicilik sporunun pahalı bir spor olarak algılandığını ifade eden Ekinci, "Binicilik eğitimine bütün hipodromlarımızda bedava olarak randevu alarak haftada iki gün at binmesini öğrenecekler. Önümüzdeki hafta Bursa'da da başlıyor. Ancak hepsinden önemlisi atla terapiye 2015'te ilk defa İstanbul'da başladık." diye konuştu,

Ekinci sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu atla terapi hizmeti bence sözün bittiği yer. Yani konuşamayan çocukların konuştuğunu, yürüyemeyen çocukların yürüğünü görmek insana başka bir zevk, gaye ve hedef veriyor. Türkiye'deki 9 hipodromumuzda atla terapi merkezlerini hızla açmaya çalışıyoruz. İlkini İstanbul'da, ikincisini Diyarbakır'da, üçüncüyü İzmir'de açtık, dördüncüyü Bursa'da açıyoruz. İnşallah iki ay içinde Şanlıurfa'da beşincisini açacağız. Yıl sonuna kadar da inşallah Adana'ya açma gayreti içinde olacağız."

Bu hizmetin devamlılığının çok önemli olduğunu dile getiren Ekinci, bu konuda ilgi ve destekleri için sanatçı Gülben Ergen'e çok teşekkür ettiğini aktardı.

Bursa Valisi İzzettin Küçük de engelli çocuklara sahip olan ailelere devletin, kamu kuruluşlarının ve sivil toplum örgütlerinin destek olması gerektiğini söyledi.

Konuşmaların ardından atla terapi merkezinin açılışı gerçekleştirildi. Kurdele kesiminin ardından merkezde engelli çocuklar, fizyoterapistler ve eğitmenler eşliğinde ata bindi.

Sanatçı Gülben Ergen de engelli çocuklarla yakından ilgilendi. Engelli çocukların ve ailelerinin katıldığı etkinlik, Ergen'in konseriyle devam etti.


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