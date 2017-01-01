Basketbol: 16 Yaş Altı Kızlar Türkiye Şampiyonası

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da düzenlenen 16 Yaş Altı Kızlar Türkiye Basketbol Şampiyonası'nda Fenerbahçe ile Beşiktaş, finale çıktı.
Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonaya Çankaya Üniversitesi, Banvit, Fenerbahçe, Beşiktaş, İkem Koleji, İstanbul Üniversitesi, Bayrampaşa Atletik ve Galatasaray'ın 16 yaş altı takımları katıldı.
Müsabakaların ardından İstanbul Üniversitesi beşinci, Banvit altıncı, İkem Koleji yedinci, Bayrampaşa Atletik sekizinci oldu.
Organizasyonda yarın finalde Fenerbahçe ile Beşiktaş, üçüncülük maçında ise Galatasaray ile Çankaya Üniversitesi karşı karşıya gelecek.