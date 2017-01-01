YTSO'daki FETÖ operasyonu

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YALOVA (AA) - Yalova'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, odanın hesabındaki paranın kapatılan Bank Asya'ya yatırıldığı tespiti üzerine Yalova Ticaret ve Sanayi Odası (YTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin Becan ve üyelerinden oluşan 8 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen YTSO Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin Becan ve kurul üyelerinden oluşan 8 kişi, çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in Bank Asya'yı kurtarma çağrısı üzerine 10 Mart 2014'te odanın hesabında bulunan 2 milyon 300 bin liranın 32 gün süreyle bankaya yatırıldığı, 2 milyon 200 bin liranın da 22 Aralık 2014'te 31 gün vadeyle aynı bankaya yatırılıp bir gün sonra çekildiği tespit edilmiş, yürütülen soruşturma kapsamında YTSO Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin Becan ve kurul üyelerinden oluşan 8 kişi 10 Mayıs'ta gözaltına alınmıştı.

Öte yandan Yalova Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, YTSO Yönetim Kurulu Üyesi ve muhasip olan bir şüphelinin FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle daha önce tutuklandığı ve davasının Yalova Ağır Ceza Mahkemesinde sürdüğü belirtildi.