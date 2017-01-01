Denizli Ticaret Borsası

DENİZLİ (AA) - Denizli Ticaret Borsasında (DTB) kekiğin kilogramı 6,10 ila 7,50 liradan işlem gördü.
DTB'de işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:
|Ürün
|Birim
|En az fiyat (TL)
|En çok fiyat (TL)
|Satış şekli
|Hububat
|Mısır soslu
|Kg
|9,00
|9,00
|TTS
|Çeşitli gıda maddeleri
|Dana (karkas)
|Kg
|26,00
|26,00
|TTS
|Ciğer büyükbaş
|Kg
|24,00
|24,00
|TTS
|Kuru meyveler
|Leblebi beyaz (9 mm)
|Kg
|14,00
|14,00
|TTS
|Leblebi sarı (8,50 mm)
|Kg
|9,00
|9,00
|TTS
|Leblebi beyaz (9,50 mm)
|Kg
|10,50
|10,75
|TTS
|Leblebi sarı (9,75 mm)
|Kg
|11,70
|12,10
|TTS
|Leblebi sarı (10 mm)
|Kg
|13,70
|14,00
|TTS
|Kasaplık canlı hayvanlar
|Dana
|Ad
|4.554,00
|5.155,20
|MTS
|Dana
|Ad
|3.960,00
|6.915,00
|TTS
|Ham deriler ve bağırsaklar
|Ham dana derisi
|Ad
|3,80
|3,80
|TTS
|Ham kuzu derisi
|Ad
|5,00
|5,00
|TTS
|Çeşitli maddeler
|Kekik
|Kg
|6,72
|6,72
|MTS
|Kekik
|Kg
|6,10
|7,50
|TTS
MTS : Müstahsilden tüccara satış
TTS : Tüccardan tüccara satış