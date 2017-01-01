Adana'da tarihi eser operasyonu

ADANA (AA) - Jandarma ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 2 adet taş heykel, 1 adet kaide, 1 adet sikke ele bulundu.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir evde kaçak kazıda çıkartılan tarihi eserler bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Merkez Yüreğir ilçesi Yakapınar Mahallesi'ndeki eve operasyon düzenleyen ekipler, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 2 adet taş heykel, 1 adet 1 ton ağırlığında kaide, 1 adet sikke ile 1 ruhsatsız tabanca, 1 kuru sıkı tabanca, bu silahlara ait 2 şarjör ve 1 otomatik av tüfeği ele geçirdi.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.