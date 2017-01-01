GÜNCELLEME - Aydın merkezli 6 ilde "telefonla dolandırıcılık" operasyonu

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AYDIN (AA) - Aydın merkezli 6 ilde, telefonla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 16 zanlı tutuklandı.

Aydın Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, telefonda kendilerini sigortacı olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla haklarında yakalama kararı bulunan 31 şüpheliye yönelik Aydın, İstanbul, Ankara, İzmir, Kırklareli ve Afyonkarahisar'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan 24 şüpheliden 8'i Emniyet Müdürlüğündeki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 16'sı ise adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, savcılık ifadesinin ardından çıkarıldıkları mahkemece "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı.

Zanlıların ele geçirdikleri listelerdeki telefon numaralarını arayarak, hayat sigortası poliçelerini yenileyecekleri bahanesiyle yüzlerce kişiyi dolandırdığı, şüphelilerin hesabına mağdurlar tarafından toplam 24 milyon 557 bin 608 lira yatırıldığı öğrenildi.