Bartın'da FETÖ/PDY davasında karar

BARTIN (AA) - Bartın'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan yargılanan sanık, 7 yıl 9 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Bartın Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, daha önce örgütün dershanelerinde öğretmenlik yapan Zafer Aktaş, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemiyle (SEGBİS) katıldı.
Aktaş, mahkeme başkanının "Kullandığın hatta 'ByLock' kullandığın tespit edildi. Bununla ilgili ne söylemek istersin?" sorusuna "Ben, önceki duruşmadaki savunmamın aynısını tekrar ediyorum. 'ByLock' kullanmadım, Bank Asya'daki hesabım örgütün dershanelerinde çalıştığımdan maaşımı oradan aldığım içindir. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi talep ediyorum." diye savunma yaptı.
Sanığın avukatı Cengiz Yılmaz da müvekkilinin savunmasına katıldığını belirterek, tahliyesini talep etti.
Mahkeme heyeti, sanığın, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan, 7 yıl 9 ay 22 gün hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.