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Bartın’da uyuşturucu operasyonu

12 Mayıs 2017 Cuma, 21:44

BARTIN (AA) - Bartın'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcıları ve kullananlara yönelik farklı adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı.

Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramada 159 extacy hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.A. ile İ.C.Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, A.A.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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