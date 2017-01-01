ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BURSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Masa tenisi: ETTU Kadınlar Kupası finali

12 Mayıs 2017 Cuma, 21:51


BURSA (AA) - Avrupa Masa Tenisi Birliğinin (ETTU) düzenlediği ETTU Kadınlar Kupası finali rövanş maçında TİGEM Spor'u 3-2 yenen Bursa Büyükşehir Belediyespor, şampiyon oldu.

BUSKİ Masa Tenisi Salonu'nda yapılan rövanş maçı, büyük çekişmeye sahne oldu. Günün ilk müsabakasında TİGEM Spor'dan Zona Novikova, Bursa ekibinden Aleksandra Privalova'yı 11-13, 12-10, 7-11,11-8 ve 5-11'lik setlerle 3-2 yendi.

İkinci maçta ise Bursa Büyükşehir Belediyespor'dan Melek Hu, TİGEM Spor'dan Cristina Alina Hırıcı ile karşı karşıya geldi. Melek Hu, ilk seti 11-9 kaybetse de ikinci ve üçüncü setleri 11-4, dördüncü seti ise 11-7'lik skorlarla kazandı ve durumu 1-1'e getirdi.

Melek Hu'nun bu galibiyetiyle Bursa ekibi, şampiyonluğu garantiledi.

Üçüncü karşılaşma, Bursa ekibinden Simay Kulakçeken ile başkent temsilcisinden Duygu Koçak arasında oynandı. Simay, baştan sona üstün olduğu karşılaşmada rakibini 11-1, 11-2 ve 11-5 yenerek takımını 2-1 öne geçirdi.

Dördüncü mücadeleye Aleksandra Privalova, belindeki sakatlık nedeniyle çıkmadı. Cristina Alina Hırıcı, 3-0 hükmen galip sayılınca TİGEM Spor skoru 2-2'ye getirdi.

Maçın 5. ve son mücadelesi Melek Hu ile Zona Novikova arasında yapıldı. Melek, rakibini 11-8, 11-5 ve 11-6'lık skorlarla mağlup etti. Bu sonuçla Bursa Büyükşehir Belediyespor, TİGEM Spor karşısında durumu 3-2'ye getirerek maçı kazandı.

Bursa temsilcisi, deplasmandaki ilk karşılaşmayı 3-0 galip tamamlamıştı.

Bursa Büyükşehir Belediyespor'a şampiyonluk kupasını ETTU 2. Başkanı Cristinel Romanescu, ETTU Genel Sekreteri Pierre Kass ve Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Kerim Koç verdi.

Bursa Büyükşehir Belediyespor, kupayı Türkiye'ye 3. kez getiren takım oldu. Daha önce Fenerbahçe, 2012 ve 2013 yıllarında bu kupayı kazanmıştı.

İLGİLİ HABERLER
Masa tenisinde ETTU Kadınlar Kupası finalinin rövanş maçında, başkent ekibi TİGEM Spor'u 3-2 yenen Bursa Büyükşehir Belediyespor, şampiyon oldu.
YEREL

MASA TENİSİNDE ETTU KADINLAR KUPASI FİNALİNİN RÖVANŞ MAÇINDA, BAŞKENT EKİBİ TİGEM SPOR'U 3-2 YENEN BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR, ŞAMPİYON OLDU.
Bursa'da engelli çocuklar için &quot;atla terapi merkezi&quot; açıldı
YEREL

BURSA'DA ENGELLİ ÇOCUKLAR İÇİN "ATLA TERAPİ MERKEZİ" AÇILDI

Sağlık için yürüdüler
YEREL

SAĞLIK İÇİN YÜRÜDÜLER
Hayvan dostu minikler ödüllendirildi
YEREL

HAYVAN DOSTU MİNİKLER ÖDÜLLENDİRİLDİ
Gürsulu çocukların uçurtma coşkusu
YEREL

GÜRSULU ÇOCUKLARIN UÇURTMA COŞKUSU
Bozbey makamını Gölyazı'ya taşıdı
YEREL

BOZBEY MAKAMINI GÖLYAZI'YA TAŞIDI
Çobanlar Karacabey'de buluştu
YEREL

ÇOBANLAR KARACABEY'DE BULUŞTU
Gemlik'te Engelliler Şenliği
YEREL

GEMLİK'TE ENGELLİLER ŞENLİĞİ
Bisiklet tutkunları Mysia yollarını keşfediyor
YEREL

BİSİKLET TUTKUNLARI MYSİA YOLLARINI KEŞFEDİYOR
Osmangazi'de su kesintisi
YEREL

OSMANGAZİ'DE SU KESİNTİSİ
Girne Belediye Başkanı'ndan Bozbey'e ziyaret
YEREL

GİRNE BELEDİYE BAŞKANI'NDAN BOZBEY'E ZİYARET
Mahalle komiteleri Türkiye'ye örnek oluyor
YEREL

MAHALLE KOMİTELERİ TÜRKİYE'YE ÖRNEK OLUYOR
Bursa ipeği ilçelerde de hayat buluyor
YEREL

BURSA İPEĞİ İLÇELERDE DE HAYAT BULUYOR
Hemşireler nostalji yaşadı
YEREL

HEMŞİRELER NOSTALJİ YAŞADI
Bisiklet tutkunları Mysia Yolları'nı keşfediyor
YEREL

BİSİKLET TUTKUNLARI MYSİA YOLLARI'NI KEŞFEDİYOR
Diyanet İşleri Başkanı Görmez:
YEREL

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI GÖRMEZ:
Bursa polisi okul çevresindeki şüpheli şahıslara göz açtırmıyor
YEREL

BURSA POLİSİ OKUL ÇEVRESİNDEKİ ŞÜPHELİ ŞAHISLARA GÖZ AÇTIRMIYOR
&quot;3. Irgandı Köprüsü Sanat Günleri'' başladı
YEREL

"3. IRGANDI KÖPRÜSÜ SANAT GÜNLERİ'' BAŞLADI
Miniklerin zürafa heyecanı
YEREL

MİNİKLERİN ZÜRAFA HEYECANI
Ana kuzuları asker oldu
YEREL

ANA KUZULARI ASKER OLDU
Diyanet İşleri Başkanı Görmez:
YEREL

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI GÖRMEZ:
Engelliler piknikte gönüllerince eğlendi
YEREL

ENGELLİLER PİKNİKTE GÖNÜLLERİNCE EĞLENDİ
Toplumdaki olumsuz etiketlemelere sanatla dikkat çektiler
YEREL

TOPLUMDAKİ OLUMSUZ ETİKETLEMELERE SANATLA DİKKAT ÇEKTİLER
Engelli gençler askere uğurlandı
YEREL

ENGELLİ GENÇLER ASKERE UĞURLANDI
EN ÇOK OKUNANLAR
Futbol dünyasının ünlü isimlerinin zaman içindeki değişimi...
FUTBOL

YOK ARTIK TUNCAY ŞANLI!

 1
  • 2 'Fındık kurdu' Berna büyüdü
  • 3 Ne yaptın Ümit Özat!
  • 4 Bir saniye farkla yakaladılar!