Masa tenisi: ETTU Kadınlar Kupası finali

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BURSA (AA) - Avrupa Masa Tenisi Birliğinin (ETTU) düzenlediği ETTU Kadınlar Kupası finali rövanş maçında TİGEM Spor'u 3-2 yenen Bursa Büyükşehir Belediyespor, şampiyon oldu.

BUSKİ Masa Tenisi Salonu'nda yapılan rövanş maçı, büyük çekişmeye sahne oldu. Günün ilk müsabakasında TİGEM Spor'dan Zona Novikova, Bursa ekibinden Aleksandra Privalova'yı 11-13, 12-10, 7-11,11-8 ve 5-11'lik setlerle 3-2 yendi.

İkinci maçta ise Bursa Büyükşehir Belediyespor'dan Melek Hu, TİGEM Spor'dan Cristina Alina Hırıcı ile karşı karşıya geldi. Melek Hu, ilk seti 11-9 kaybetse de ikinci ve üçüncü setleri 11-4, dördüncü seti ise 11-7'lik skorlarla kazandı ve durumu 1-1'e getirdi.

Melek Hu'nun bu galibiyetiyle Bursa ekibi, şampiyonluğu garantiledi.

Üçüncü karşılaşma, Bursa ekibinden Simay Kulakçeken ile başkent temsilcisinden Duygu Koçak arasında oynandı. Simay, baştan sona üstün olduğu karşılaşmada rakibini 11-1, 11-2 ve 11-5 yenerek takımını 2-1 öne geçirdi.

Dördüncü mücadeleye Aleksandra Privalova, belindeki sakatlık nedeniyle çıkmadı. Cristina Alina Hırıcı, 3-0 hükmen galip sayılınca TİGEM Spor skoru 2-2'ye getirdi.

Maçın 5. ve son mücadelesi Melek Hu ile Zona Novikova arasında yapıldı. Melek, rakibini 11-8, 11-5 ve 11-6'lık skorlarla mağlup etti. Bu sonuçla Bursa Büyükşehir Belediyespor, TİGEM Spor karşısında durumu 3-2'ye getirerek maçı kazandı.

Bursa temsilcisi, deplasmandaki ilk karşılaşmayı 3-0 galip tamamlamıştı.

Bursa Büyükşehir Belediyespor'a şampiyonluk kupasını ETTU 2. Başkanı Cristinel Romanescu, ETTU Genel Sekreteri Pierre Kass ve Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Kerim Koç verdi.

Bursa Büyükşehir Belediyespor, kupayı Türkiye'ye 3. kez getiren takım oldu. Daha önce Fenerbahçe, 2012 ve 2013 yıllarında bu kupayı kazanmıştı.