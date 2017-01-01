Antalya'ya Çin'den kardeş şehir

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ANTALYA (AA) - Çin'in Anhui eyaletinin başkenti Hefei ile Antalya arasında kardeş şehir protokolü imzalandığı bildirildi.

Antalya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hefei kentinde düzenlenen protokol törenine Vali Münir Karaloğlu ile Çin hükümet yetkilileri ve Anhui eyaleti temsilcileri katıldı.

Törende konuşan Karaloğlu, Antalya'nın doğal, kültürel, endüstriyel ve turizm avantajları ile yatırım politikalarını anlattı.

Türkiye'nin Avrasya kavşağında önemli bir düğüm noktasında olduğunu belirttiği kaydedilen Vali Karaloğlu, Çin'de başlayıp Türkiye'de biten Antik İpek Yolu'nun tarihi önemine ve Türkiye ile Çin arasındaki kadim dostluğa da değindi.

Antalya'nın Türkiye'nin güneyinde ve Akdeniz havzasında yer aldığını anımsatan Münir Karaloğlu, şunları kaydetti:

"2 milyon nüfuslu Antalya, zengin turistik kaynaklara sahip. 640 kilometre uzunluğundaki sahil şeridi ve dünyaca ünlü çok sayıda plajı, limanı, antik kenti ile ünlü bir turizm bölgesidir. Antalya Türkiye'nin turizm başkenti. Tarım ve ticarette öncü ve önemli bir şehir. Turizm, tarım ve ticaretin yanı sıra sanayide hızla gelişen bir şehir. Özellikle mekanik ve elektronik sanayiye geç başlamış olmasına rağmen çok büyük bir kalkınma potansiyeline sahip bulunuyor. Şehirlerimiz arasında gelişerek devam edeceğine inandığım iş birliği çerçevesinde, bu potansiyeli değerlendireceğimizi umuyorum."

İmzalanan protokol ile iki şehir arasında ticaret, yatırım, turizm, kültür sanat ve eğitim alanlarında ilişkilerin geliştirilmesi hedefleniyor.