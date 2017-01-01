Denizlispor'da futbolculara galibiyet primi ödendi

DENİZLİ (AA) - TFF 1. Lig'in 33. haftasında 14 Mayıs Pazar günü deplasmanda Giresunspor ile karşılaşacak Denizlispor'da futbolculara, Eskişehirspor maçının galibiyet primi dağıtıldı.
Eskişehirspor maçı öncesi yeşil-siyahlı kulübün başkanı Mustafa Üstek'in galibiyet için söz verdiği 250 bin liralık prim, futbolculara ödendi.
Konuyla ilgili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Takımımızın, Eskişehirspor maçında hak etmiş olduğu 250 bin liralık prim, başkan Mustafa Üstek tarafından ödendi." ifadeleri kullanıldı.
Takım kaptanı Ömer Alp Kulga'nın da takım adına başkan Mustafa Üstek'e teşekkür ettiği kaydedildi.
Öte yandan, Denizlispor'un eski futbolcusu Norman Sylla'ya tazminat yaptırımı dahil tüm ödemelerin yapıldığı ve dosyanın kapatıldığı aktarıldı.