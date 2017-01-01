Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Barisic:

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.





KARABÜK (AA) - Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Zoran Barisic, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 14 Mayıs Pazar günü deplasmanda oynayacakları Aytemiz Alanyaspor maçında takım halinde hücum ve savunma yaparak galip gelmek istediklerini söyledi.

Hasan Doğan Spor Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamada bulunan Barisic, Alanya'dan galibiyetle dönmek istediklerini belirterek, "Deplasman karnemiz iyi değil. 'Deplasmanda kötü oynuyoruz.' diyemem ama bir talihsizliğimiz var. Bunu kırmak istiyoruz." diye konuştu.

Aytemiz Alanyaspor'un hızlı hücuma çok iyi çıktığını aktaran Barisic, "Alanyaspor, bulduğu boş alanları çok iyi değerlendiren, ofansif alanda çok etkili bir takım. Biz de Osmanlıspor karşısında gösterdiğimiz mücadeleyi Alanyaspor karşısında da göstermek istiyoruz. Bu performansı tekrarlamayı hedefliyoruz. Kalan 4 haftada her maçı kazanmak istiyoruz. Takım halinde hücum ve savunma yaparak Alanya'dan galibiyetle dönmeyi arzuluyoruz." ifadelerini kullandı.

Aytemiz Alanyaspor karşısında cezalı Ceyhun Gülselam ve Skulason'un forma giyemeyeceğinin hatırlatılması üzerine Avusturyalı teknik adam, şunları kaydetti:

"Ceyhun ve Skulason, Osmanlıspor maçında çok iyi mücadele etti. İyi bir ikili oluşturdular fakat bu maçta oynayamamalarını dezavantaj olarak değerlendiremeyiz. Yerlerine başka arkadaşlarımız oynayacak. Bu arkadaşlarımız için de iyi bir fırsat. Onlar da Karabükspor'un oyuncuları olduklarını bu maçta kanıtlayacaklar. Bu maçta belki olmaz ama kalan 4 müsabakanın birinde şans bulamayan arkadaşlara forma vereceğiz. Önümüzdeki yılın planlamasını yapma amacıyla bazı oyunculara fırsat vereceğiz."





- Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları





Kırmızı-mavili ekip, Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Hasan Doğan Spor Tesisleri'nde teknik direktör Zoran Barisic yönetimindeki idmanda futbolcular, pas çalışması yaptı. Yarı sahada çift kale maç oynayan Kardemir Karabükspor'un idmanı, teknik çalışmayla tamamlandı.

İzinli olan Seleznov'un katılmadığı idmanda, hafif sakatlığı bulunan Gaman ise takımdan ayrı koştu.

Kardemir Karabükspor, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını yarın tamamlayarak Antalya'ya gidecek.

