Otomobil istinat duvarından düştü: 2 ölü, 3 yaralı

HATAY (AA) - Hatay'ın Yayladağı ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin istinat duvarından düşmesi sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yayladağı-Antakya karayolunda Ahmet Çetin yönetimindeki 31 H 0011 plakalı otomobil, Yayla mevkisinde yaklaşık 15 metre yükselikteki istinat duvarından düştü.
Kazada, sürücüyle birlikte Yahya Bartan öldü, ağır yaralanan Mehmet Bartan, İrem Bartan ve Ahmet Bartan Hatay Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza yerine gelen ölenlerin yakınları sinir krizi geçirdi.