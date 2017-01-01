Salon: Sakarya Atatürk
Hakemler: Zafer Yılmaz, Ruhi Nezihi Soydan, Özge Şentürk
Astra Group Sakarya Büyükşehir Belediyespor: Jones 13, Doğukan Şanlı 3, Fikret Can Akın 2, Harris 13, Kerem Gönlüm 23, Hakan Yapar 16, Tuna Han Dikmen 2, Alper Saruhan 5, Kerem Özkan 2
Bursaspor Durmazlar: Erdem İlter 6, Cem Coşkun 4, Mert Celep 5, Salih Uğraşan 2, Yunus Çankaya 3, Melih Kapucu 2, Vragovic 13, Burak Erol 7, Borovnjak 20
1. Periyot: 21-16
Devre: 35-29
3. Periyot: 63-43
Beş faulle çıkan: 36.44 Erdem İlter (Bursaspor Durmazlar)
SAKARYA (AA) - Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off final grubu ilk maçında Astra Group Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Bursaspor Durmazlar'ı 79-62 mağlup etti.