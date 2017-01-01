Tarihi Kentler Birliği Sivas'ta toplandı

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SİVAS (AA) - İl ve ilçe belediye başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilen Tarihi Kentler Birliği Sivas Buluşması başladı.

Sivas Valisi Davut Gül, bir otelde düzenlenen ve 3 gün sürecek programın açılışında yaptığı konuşmada, Tarihi Kentler Birliği'nin yaptığı çalışmaları 15 yıldır takip ettiğini söyledi.

Sivas olarak da bu birliğin çalışmalarından istifade etmeye çalıştıklarını anlatan Gül, "İnanıyorum ki Sivas'a gelen her ziyaretçimiz Sivas'taki gelişmeyi, Sivas'taki tarihi ve kültürel değerlerin ortaya çıktığını açıklıkla görebiliyor ve bunu takdir ediyor. Bu açıdan da çalışmalarından dolayı Belediye Başkanımızı tebrik ediyorum." diye konuştu.

Tarihi Kentler Birliği ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz da birliğin Türkiye'nin her bölgesinde etkili olduğunu söyledi.

Tarihi Kentler Birliğinin 450 üyenin olduğu Belediyeler Birliğinden sonraki en büyük yerel yönetimler birliği olduğunu belirten Yılmaz, "Böylesine güzide bir yerel yönetim biriminin başkanı olmaktan gurur duyuyorum. Çünkü buram buram tarih kokan, her santimetre karesi şehitlerimizin kanıyla yoğrulmuş olan bu Anadolu coğrafyasının her bir köşesi tarih dolu. Öylesine tarihi değerlerin zenginliğiyle dolu bir ülkedeyiz ki elimizde öyle güzel bir tablo var ki bakmaya doyamıyoruz. Dolayısıyla görevimizin ağırlığını ve kutsallığını, bu zenginliği içeren bir ülkenin yerel yöneticileri olarak yüreğimizde hissediyoruz." ifadelerini kullandı.

Yusuf Ziya Yılmaz, Tarihi Kentler Birliğinin yılda 6 büyük toplantı yaptığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Böylesine yoğun bir tempoda Tarihi Kentler Birliğimizin tarihi değerlerimize ve doğal mirasımıza yapmamız gereken işleri projelendirdiğimiz, tartıştığımız, karşılıklı bilgi alışverişinde olduğumuz bu birliktelikler bize çok katkı veriyor. Ben Tarihi Kentler Birliğini bir enstitü olarak görüyorum, bir okul gibi görüyorum. Birbirimize birtakım şeyler anlatacağız, bilgi alışverişinde bulunacağız, dostluklarımızı kuvvetlendireceğiz. En çok ihtiyacımız olan dostluklarımızı kuvvetlendirerek, pekiştirmiş olarak kentten ayrılacağız."

Programa AK Parti Sivas Milletvekili Hilmi Bilgin, il protokolü, il ve ilçe belediye başkanları katıldı.