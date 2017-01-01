ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SİVAS HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Tarihi Kentler Birliği Sivas'ta toplandı

12 Mayıs 2017 Cuma, 22:52
Tarihi Kentler Birliği Sivas'ta toplandı

SİVAS (AA) - İl ve ilçe belediye başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilen Tarihi Kentler Birliği Sivas Buluşması başladı.

Sivas Valisi Davut Gül, bir otelde düzenlenen ve 3 gün sürecek programın açılışında yaptığı konuşmada, Tarihi Kentler Birliği'nin yaptığı çalışmaları 15 yıldır takip ettiğini söyledi.

Sivas olarak da bu birliğin çalışmalarından istifade etmeye çalıştıklarını anlatan Gül, "İnanıyorum ki Sivas'a gelen her ziyaretçimiz Sivas'taki gelişmeyi, Sivas'taki tarihi ve kültürel değerlerin ortaya çıktığını açıklıkla görebiliyor ve bunu takdir ediyor. Bu açıdan da çalışmalarından dolayı Belediye Başkanımızı tebrik ediyorum." diye konuştu.

Tarihi Kentler Birliği ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz da birliğin Türkiye'nin her bölgesinde etkili olduğunu söyledi.

Tarihi Kentler Birliğinin 450 üyenin olduğu Belediyeler Birliğinden sonraki en büyük yerel yönetimler birliği olduğunu belirten Yılmaz, "Böylesine güzide bir yerel yönetim biriminin başkanı olmaktan gurur duyuyorum. Çünkü buram buram tarih kokan, her santimetre karesi şehitlerimizin kanıyla yoğrulmuş olan bu Anadolu coğrafyasının her bir köşesi tarih dolu. Öylesine tarihi değerlerin zenginliğiyle dolu bir ülkedeyiz ki elimizde öyle güzel bir tablo var ki bakmaya doyamıyoruz. Dolayısıyla görevimizin ağırlığını ve kutsallığını, bu zenginliği içeren bir ülkenin yerel yöneticileri olarak yüreğimizde hissediyoruz." ifadelerini kullandı.

Yusuf Ziya Yılmaz, Tarihi Kentler Birliğinin yılda 6 büyük toplantı yaptığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Böylesine yoğun bir tempoda Tarihi Kentler Birliğimizin tarihi değerlerimize ve doğal mirasımıza yapmamız gereken işleri projelendirdiğimiz, tartıştığımız, karşılıklı bilgi alışverişinde olduğumuz bu birliktelikler bize çok katkı veriyor. Ben Tarihi Kentler Birliğini bir enstitü olarak görüyorum, bir okul gibi görüyorum. Birbirimize birtakım şeyler anlatacağız, bilgi alışverişinde bulunacağız, dostluklarımızı kuvvetlendireceğiz. En çok ihtiyacımız olan dostluklarımızı kuvvetlendirerek, pekiştirmiş olarak kentten ayrılacağız."

Programa AK Parti Sivas Milletvekili Hilmi Bilgin, il protokolü, il ve ilçe belediye başkanları katıldı.

İLGİLİ HABERLER
Sivas'ta hafriyat kamyonlarına ceza yağdı
YEREL

SİVAS'TA HAFRİYAT KAMYONLARINA CEZA YAĞDI
Reşadiye'de 15 Temmuz Şehitleri Anma Futsal Turnuvası düzenlendi
YEREL

REŞADİYE'DE 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANMA FUTSAL TURNUVASI DÜZENLENDİ
Vatandaşlara KKKA uyarısı
YEREL

VATANDAŞLARA KKKA UYARISI

Sivas Halk Sağlığı Müdürlüğü'nden KKKA uyarısı
YEREL

SİVAS HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN KKKA UYARISI
Polisten sürücülere hediyeli denetim
YEREL

POLİSTEN SÜRÜCÜLERE HEDİYELİ DENETİM
CÜ Rektörü Yıldız, üniversitedeki çalışmaları anlattı
YEREL

CÜ REKTÖRÜ YILDIZ, ÜNİVERSİTEDEKİ ÇALIŞMALARI ANLATTI
Polisten şapka ve balon ikramlı trafik uygulaması
YEREL

POLİSTEN ŞAPKA VE BALON İKRAMLI TRAFİK UYGULAMASI
ÇEDAŞ'tan Yiğidolar'a taraftar desteği
YEREL

ÇEDAŞ'TAN YİĞİDOLAR'A TARAFTAR DESTEĞİ
Gemerek'te TUBİTAK Bilim Fuarı açıldı
YEREL

GEMEREK'TE TUBİTAK BİLİM FUARI AÇILDI
Sivasspor, Evkur Yeni Malatyaspor maçının biletleri satışa sunuldu
YEREL

SİVASSPOR, EVKUR YENİ MALATYASPOR MAÇININ BİLETLERİ SATIŞA SUNULDU
Aşık Veysel Hollanda'da anılacak
YEREL

AŞIK VEYSEL HOLLANDA'DA ANILACAK
Türk Ocakları Sivas Şubesi'nden Atatürk'e hakarete tepki
YEREL

TÜRK OCAKLARI SİVAS ŞUBESİ'NDEN ATATÜRK'E HAKARETE TEPKİ
Sivas'ta vakıf kuranlar için Mevlit okutuldu
YEREL

SİVAS'TA VAKIF KURANLAR İÇİN MEVLİT OKUTULDU
Sivas'ta sözleşme erler yemin etti
YEREL

SİVAS'TA SÖZLEŞME ERLER YEMİN ETTİ
Sivas'ta Engelliler Haftası kutlandı
YEREL

SİVAS'TA ENGELLİLER HAFTASI KUTLANDI
EN ÇOK OKUNANLAR
Futbol dünyasının ünlü isimlerinin zaman içindeki değişimi...
FUTBOL

YOK ARTIK TUNCAY ŞANLI!

 1
  • 2 'Fındık kurdu' Berna büyüdü
  • 3 Ne yaptın Ümit Özat!
  • 4 Bir saniye farkla yakaladılar!