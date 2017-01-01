FETÖ'nün "mahrem imam" soruşturması

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem imam"larına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve mahkemeye sevk edilen 2 kişiden biri tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince FETÖ/PDY'nin "mahrem imam" yapılanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 26 Nisan'da ülke genelinde operasyon yapıldığı hatırlatıldı.
Bu kapsamda daha önce Hakkari'de faaliyet gösterdiği tespit edilen 2 kişiden birinin Kahramanmaraş'ta, diğerinin ise Hatay'da bulunduğunun tespit edilmesi üzerine operasyon başlatıldığı belirtilen açıklamada, ''Operasyonlarda 2 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış ve gerekli tahkikatın yapılabilmesi için ilimize getirilmiştir. 9 Mayıs 2017'de sevk edildikleri adli makamlarca şahıslardan biri adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, diğer şahıs ise tutuklanmıştır.'' ifadesine yer verildi.