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"Tyche Bereket Festivali"

12 Mayıs 2017 Cuma, 23:17

DÜZCE (AA) - Düzce Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi Üyeleri tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Düzce Otları Tyche Bereket Festivali" kapsamında yöresel etkinlikler eşliğinde konser verildi.

Anıtpark Meydanında kurulan stantlarda kent genelinde yetişen otlar sergilenerek, Karadeniz Halk Oyunları ekibi tarafından horon gösterisi düzenlendi.

Karadenizli sanatçı Deniz Toprak tarafından verilen konserde, vatandaşlar horon oynayarak şarkılara eşlik etti.

Düzce Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Ulviye Dikmen, paha biçilemez bir çalışma sonucu, Düzce'nin bereketini göz önünde bulundurarak festival hazırlıkları yaptıklarını belirtti.

Dikmen, şöyle konuştu:

"Düzce'mizin otları çok değerli, hem besin değeri açısından hem de sanayide kullanılabilir. Bu bereketli otlar, bugüne kadar hiç ortaya çıkarılmamış, sadece ıspanak, pırasa denilmiş. Oysa bilmediğimiz, üzerine bastığımız onlarca çeşit otumuz var. Bu otlar, bu festivalde yemeğe, sabuna, muma dönüştü."

Tespit edilen yöre otlarının bilim ile birleştirildiğini vurgulayan Dikmen, şöyle devam etti:

"Bereketli ve değeri ortaya çıkarılmamış otları, üniversite çalışmaları ile desteklendi. Sıradan bir festival değil, kültürü, bilimi ve doğasıyla birleşerek, dolu dolu yaşanan bir festival bu. Festivallerin en güzeli değil ama en yüreklisi bu festival. Bu festivali tüm Düzceliler el ele, göz göze, diz dize gayet güzel şekilde sürdürüyoruz. Tüm Türkiye'den buraya gelenler var, çünkü bu festival ayrıcalıklı bir festival."

Düzce Otları Tyche Bereket Festivali, çeşitli etkinliklerle 2 gün boyunca devam edecek.

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