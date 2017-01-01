ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ADANA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Adana'da silahlı saldırıya uğrayan iş yeri sahibi öldü

12 Mayıs 2017 Cuma, 23:49
Adana'da silahlı saldırıya uğrayan iş yeri sahibi öldü

ADANA (AA) - Adana'da tartıştığı kişinin silahlı saldırısına uğrayan büfe işletmecisi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan İlçesi Gürselpaşa Mahallesi Aliya İzzetbegoviç Bulvarı'ndaki bir büfeyi işleten Seydi Özacar (46), iş yerine gelen kimliği henüz belirlenemeyen bir kişiyle tartıştı.

Daha sonra Özacar'a tabancayla ateş eden kimliği belirsiz kişi otomobille kaçtı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Özacar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Haberi alarak olay yerine gelen Seydi Özacar'ın yakınları sinir krizi geçirdi.

Ekipler, yaptıkları araştırmayla şüphelinin kaçtığı aracın plakasını belirledi.

Şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

İLGİLİ HABERLER
&quot;Eskort sitelerine&quot; yönelik 13 ildeki operasyon
YEREL

"ESKORT SİTELERİNE" YÖNELİK 13 İLDEKİ OPERASYON
Adana'da tarihi eser operasyonu
YEREL

ADANA'DA TARİHİ ESER OPERASYONU
Adana'da FETÖ'nün SGK yapılanmasına yönelik dava
YEREL

ADANA'DA FETÖ'NÜN SGK YAPILANMASINA YÖNELİK DAVA
Adana'da 108 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
YEREL

ADANA'DA 108 BİN PAKET KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ
Adana'ya yeni otogar
YEREL

ADANA'YA YENİ OTOGAR
Adana'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
YEREL

ADANA'DA TARİHİ ESER KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU
Mahkumun ailesine silahlı tehdit iddiası
YEREL

MAHKUMUN AİLESİNE SİLAHLI TEHDİT İDDİASI
Başkan Sözlü: &quot;Sporun her alanında destekçiyiz&quot;
YEREL

BAŞKAN SÖZLÜ: "SPORUN HER ALANINDA DESTEKÇİYİZ"
FETÖ'cü müdürlere hapis istemi
YEREL

FETÖ'CÜ MÜDÜRLERE HAPİS İSTEMİ

Adana'daki silahlı kavga
YEREL

ADANA'DAKİ SİLAHLI KAVGA
Aladağ'daki yangında ölen çocuklar anısına kütüphane
YEREL

ALADAĞ'DAKİ YANGINDA ÖLEN ÇOCUKLAR ANISINA KÜTÜPHANE
Ceyhan Cemevi'nin temeli 14 Mayıs'ta atılacak
YEREL

CEYHAN CEMEVİ'NİN TEMELİ 14 MAYIS'TA ATILACAK
&quot;Küreselleşen Rekabet İçin Ar-Ge ve İnovasyon&quot; paneli
YEREL

"KÜRESELLEŞEN REKABET İÇİN AR-GE VE İNOVASYON" PANELİ
Erkan Temel Lisesi'nde mezuniyet coşkusu
YEREL

ERKAN TEMEL LİSESİ'NDE MEZUNİYET COŞKUSU
Okullararası Badminton Yıldızlar Kız ve Erkek Grup Müsabakaları
YEREL

OKULLARARASI BADMİNTON YILDIZLAR KIZ VE ERKEK GRUP MÜSABAKALARI
Doğan: &quot;Türkiye gibi bir tarım ülkesinde çiftçi daha fazla desteklenmeli&quot;
YEREL

DOĞAN: "TÜRKİYE GİBİ BİR TARIM ÜLKESİNDE ÇİFTÇİ DAHA FAZLA DESTEKLENMELİ"
Cezaevi firarisinin sulama kanalına atladığı iddiası
YEREL

CEZAEVİ FİRARİSİNİN SULAMA KANALINA ATLADIĞI İDDİASI
EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin sosyal medyaya damga vuran paylaşımları
ŞİPŞAK

SOSYAL MEDYAYA DAMGA VURDU

 1
  • 2 Tuba Büyüküstün'ün paylaşımı sosyal medyayı salladı
  • 3 Ünlü mankenin cesur elbisesi
  • 4 'Fındık kurdu' Berna büyüdü