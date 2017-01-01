Adana'da silahlı saldırıya uğrayan iş yeri sahibi öldü

ADANA (AA) - Adana'da tartıştığı kişinin silahlı saldırısına uğrayan büfe işletmecisi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan İlçesi Gürselpaşa Mahallesi Aliya İzzetbegoviç Bulvarı'ndaki bir büfeyi işleten Seydi Özacar (46), iş yerine gelen kimliği henüz belirlenemeyen bir kişiyle tartıştı.
Daha sonra Özacar'a tabancayla ateş eden kimliği belirsiz kişi otomobille kaçtı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Özacar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Haberi alarak olay yerine gelen Seydi Özacar'ın yakınları sinir krizi geçirdi.
Ekipler, yaptıkları araştırmayla şüphelinin kaçtığı aracın plakasını belirledi.
Şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.