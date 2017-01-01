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3. Ordu Komutanı Orgeneral Savaş'tan Van Valiliğine ziyaret

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 00:25
3. Ordu Komutanı Orgeneral Savaş'tan Van Valiliğine ziyaret

VAN (AA) - Erzincan'da konuşlu 3. Ordu'nun Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş, çeşitli incelemelerde bulunmak üzere geldiği kette, yaralı askerleri ve Vali İbrahim Taşyapan'ı ziyaret etti.

Orgeneral Savaş, beraberindeki Erzurum 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Özoğlu ve bazı askeri yetkililer ile çeşitli incelemelerde bulunmak üzere Van'a geldi.

Orgeneral Savaş ve beraberindekiler, ilk olarak 10 Mayıs'ta Tendürek Dağı'nda el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan askerleri, tedavi gördükleri Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde ziyaret etti.

Burada, yaralanan askerler hakkında hastane yetkililerinden bilgi alan komutanlar, geçmiş olsun dileklerinin ardından valiliğe geçti.

Vali Taşyapan tarafından kapıda karşılanan Orgeneral Savaş, valilik şeref defterini imzaladı. Vali Taşyapan ile bir süre görüşen Orgeneral Savaş, daha sonra kentten ayrıldı.

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