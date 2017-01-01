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"Eskort sitelerine" yönelik 13 ildeki operasyon

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 00:30
"Eskort sitelerine" yönelik 13 ildeki operasyon

ADANA (AA) - Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Asayiş Dairesi Başkanlığınca, Adana ve Samsun merkezli 13 ilde, fuhşa aracılık etmek amacıyla kurulan "eskort siteleri"nin yöneticileri ve site üyesi kadınlara yönelik operasyon kapsamında Adana, Mersin ve Hatay'da 11 kişi daha gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla sürdürülen operasyon kapsamında aranan 11 kişi Adana, Mersin ve Hatay'daki adreslerinden gözaltına alındı.

Üç kentte şu ana kadar gözaltına alınan 23'ü kadın 30 şüpheli sağlık kontrolü için Adana Adli Tıp Birimine getirildi.

Bu sırada kadın şüphelilerden bazılarının başlarına geçirdikleri poşetlerle yüzlerini gizlemeye çalıştığı görüldü.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

EGM Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda, illerdeki savcılıkların talimatıyla internetteki 30 "eskort sitesi"yle ilgili çalışma yürütülmüştü.

Soruşturma kapsamında 41'i yönetici, 690'ı site üyesi kadın olmak üzere 731 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı.

Adana, Samsun, Ankara, Konya, Bursa, Muğla, Eskişehir, Gaziantep, Kocaeli, Hatay, Mersin, İzmir ve İstanbul'da bin 781 polis ve 517 ekibin katılımıyla, "Son Kapı" adı verilen eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Operasyon kapsamında Adana'da 19, Samsun'da 29 şüpheli gözaltına alınmıştı.


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