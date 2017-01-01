ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ADIYAMAN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kaza sonrası yolu trafiğe kapattılar

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 00:34
Kaza sonrası yolu trafiğe kapattılar

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da otomobilin çarptığı üniversite öğrencisinin yaralanması sonrası mahalle halkı yolu trafiğe kapattı.

Altınşehir Mahallesinde Mehmet Yusuf Demir, 19 DR 693 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken, yolun karşısına geçmeye çalışan üniversite öğrencisi Muhammed Sağır'a çarptı.

Kazada, üniversite öğrencisi ağır yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sağır, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazadan sonra mahalle halkı, yolu kısa süreliğine trafiğe kapattı. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yol, ekiplerin mücadelesinin ardından trafiğe açıldı.

Altınşehir Mahalle Muhtarı Yaşar Tohumcu, burada sürekli kaza olduğunu ve bu yolun trafiğe uygun yapılmasını istedi.

Daha önce de aynı yolda kazaların meydana geldiğini ve bunu için yolu kapattıklarını dile getiren Tohumcu, "Yolu kapatmamızın sebebi biz bu yolu yaptıramadık. Her gün kaza oluyor. Ben bunu birkaç kez söyledim ama anlatamadım. Vatandaş haklı olarak yola çıktı yolu kapatıyor. Ben de bu mahallenin muhtarı olarak, bir yetkili mülkü amiri olarak ben de katılıyorum, bunun başka çaresi yok. Buraya yetkililerden bir çözüm bekliyoruz, başka bir şey istemiyoruz." diye konuştu.

İLGİLİ HABERLER
3. Uluslararası Arsemeıa Festivali
YEREL

3. ULUSLARARASI ARSEMEIA FESTİVALİ
Özel öğrenciler doyasıya eğlendi
YEREL

ÖZEL ÖĞRENCİLER DOYASIYA EĞLENDİ
Çelikhan Pınarbaşı beldesine cemevi yapıldı
YEREL

ÇELİKHAN PINARBAŞI BELDESİNE CEMEVİ YAPILDI
&quot;Sporla Başla Sağlıklı Yaşa&quot; etkinliği
YEREL

"SPORLA BAŞLA SAĞLIKLI YAŞA" ETKİNLİĞİ
Defterdar Mutluay'dan yapılandırma açıklaması
YEREL

DEFTERDAR MUTLUAY'DAN YAPILANDIRMA AÇIKLAMASI
Sincik'te bin 50 adet arılı kovan dağıtıldı
YEREL

SİNCİK'TE BİN 50 ADET ARILI KOVAN DAĞITILDI
Giyim üretim teknolojisi bölümü öğrencilerinden mezuniyet sergisi
YEREL

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNDEN MEZUNİYET SERGİSİ
Sincik- Malatya yolunun ihalesi yapıldı
YEREL

SİNCİK- MALATYA YOLUNUN İHALESİ YAPILDI
Yurt öğrencileri ve engelli öğrenciler doyasıya eğlendi
YEREL

YURT ÖĞRENCİLERİ VE ENGELLİ ÖĞRENCİLER DOYASIYA EĞLENDİ
Adıyaman KYK'dan şehit ailelerine ziyaret
YEREL

ADIYAMAN KYK'DAN ŞEHİT AİLELERİNE ZİYARET
Engelli minikler gönüllerince eğlendi
YEREL

ENGELLİ MİNİKLER GÖNÜLLERİNCE EĞLENDİ
Çocuklar için uygulamalı Trafik Eğitim Parkı hizmete açıldı
YEREL

ÇOCUKLAR İÇİN UYGULAMALI TRAFİK EĞİTİM PARKI HİZMETE AÇILDI
Milletvekili Salih Fırat'tan Dünya Hemşireler Günü mesajı
YEREL

MİLLETVEKİLİ SALİH FIRAT'TAN DÜNYA HEMŞİRELER GÜNÜ MESAJI
Öğrenciler İngilizce şarkı söyleyip skeç oynadı
YEREL

ÖĞRENCİLER İNGİLİZCE ŞARKI SÖYLEYİP SKEÇ OYNADI
Adıyaman Üniversitesinde mezuniyet coşkusu
YEREL

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİNDE MEZUNİYET COŞKUSU
Adıyaman Üniversitesinde mezuniyet coşkusu
YEREL

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİNDE MEZUNİYET COŞKUSU
AK Parti gençlerle bir araya geldi
YEREL

AK PARTİ GENÇLERLE BİR ARAYA GELDİ
Koluna demir parmaklık saplanan genci AFAD ekipleri kurtardı
YEREL

KOLUNA DEMİR PARMAKLIK SAPLANAN GENCİ AFAD EKİPLERİ KURTARDI
EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin sosyal medyaya damga vuran paylaşımları
ŞİPŞAK

SOSYAL MEDYAYA DAMGA VURDU

 1
  • 2 Tuba Büyüküstün'ün paylaşımı sosyal medyayı salladı
  • 3 Ünlü mankenin cesur elbisesi
  • 4 'Fındık kurdu' Berna büyüdü