Kaza sonrası yolu trafiğe kapattılar

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ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da otomobilin çarptığı üniversite öğrencisinin yaralanması sonrası mahalle halkı yolu trafiğe kapattı.

Altınşehir Mahallesinde Mehmet Yusuf Demir, 19 DR 693 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken, yolun karşısına geçmeye çalışan üniversite öğrencisi Muhammed Sağır'a çarptı.

Kazada, üniversite öğrencisi ağır yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sağır, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazadan sonra mahalle halkı, yolu kısa süreliğine trafiğe kapattı. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yol, ekiplerin mücadelesinin ardından trafiğe açıldı.

Altınşehir Mahalle Muhtarı Yaşar Tohumcu, burada sürekli kaza olduğunu ve bu yolun trafiğe uygun yapılmasını istedi.

Daha önce de aynı yolda kazaların meydana geldiğini ve bunu için yolu kapattıklarını dile getiren Tohumcu, "Yolu kapatmamızın sebebi biz bu yolu yaptıramadık. Her gün kaza oluyor. Ben bunu birkaç kez söyledim ama anlatamadım. Vatandaş haklı olarak yola çıktı yolu kapatıyor. Ben de bu mahallenin muhtarı olarak, bir yetkili mülkü amiri olarak ben de katılıyorum, bunun başka çaresi yok. Buraya yetkililerden bir çözüm bekliyoruz, başka bir şey istemiyoruz." diye konuştu.