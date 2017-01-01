Anneler için obsidyen taşından takılar hazırlandı

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KARS (AA) - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde çıkarılan, "volkanik cam" olarak bilinen obsidyen taşından Anneler Günü'ne özel hazırlanan takılar, satışa sunuldu.

Mescitli köyü mevkisindeki rezerv alanından getirilen, siyah, yeşil ve koyu kahverengi gibi renkleri bulunan obsidyen taşları, çeşitli aşamalardan geçirildikten sonra küpe, yüzük, kolye, bileklik ve hediyelik eşya haline getiriliyor.

Anneler Günü'ne özel hazırlanan obsidyen taşından takılar, stantlarda satışa sunuldu.

Sarıkamış'taki obsidyen ustası İbrahim Nar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, annelerin her şeyin en güzeline, en iyisine layık olduğunu söyledi.

Nar, "Annelerimizin güzelliğine, kutsallığına uygun işlediğimiz obsidyen taşlarını gümüşle birleştirerek çok estetik ürünler elde ettik. Fiyatlarımızda yüzde 25 indirim yaptık ki herkes annesine hediye alabilsin. Fiyatlarımız her keseye uygun. Taş ve gümüşün büyüklüğüne göre 25 liradan 300 liraya kadar hediyelik takılarımız mevcut." dedi.



