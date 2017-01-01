Hatay'da terör operasyonu

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HATAY (AA) - Hatay Valiliği, Hassa ilçesinde terör örgütü mensuplarına yönelik operasyonda yaşanan olayda bir askerin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Amanoslar bölgesinde faaliyet gösterdiği değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek üzere 11 Mayıs'ta operasyon başlatıldığı belirtildi.

Operasyonlar sürerken Çardak Yaylası Domuzdamı mevkisinde bugün meydana gelen olayda iki Jandarma özel harekat timi mensubu ile bir polis özel harekat timi mensubunun yaralandığı aktarılan açıklamada, "Yaralılardan Jandarma Astsubay Çavuş tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Diğer yaralıların hayati tehlikesi bulunmamaktadır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, olayla ilgili olarak adli ve idari tahkikat başlatıldığı kaydedildi.