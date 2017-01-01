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İbrahim Erkal'ın memleketinde hüzün var

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 10:09

ERZURUM (AA) - Evinin otoparkında baygın halde bulunan ve beyin kanaması ön tanısıyla hastaneye kaldırılıp bir süre tedavi gördükten sonra vefat eden Erzurumlu sanatçı İbrahim Erkal'ın doğduğu ilçe Narman'da hüzün var.

Narman ilçesinin Camii Kebir Mahallesi'nde dünyaya gelen Erkal'ın ölümü dolayısıyla çocukluğunu ve gençliğini geçirdiği ilçe halkı yas tutuyor.

Ölüm haberi sonrası büyük üzüntü yaşayan vatandaşlar, ilçe belediyesinin tahsis ettiği otobüslerle Erkal'ın İstanbul'daki cenaze törenine katılmak üzere yola çıktı. Erkal'ın yakın akrabaları ve sevenleri, cenazeye katılarak sanatçıya karşı son görevlerini yerine getirmek istiyor.

- "O bizim elimiz kolumuzdu"

İlçede kalan Erkal'ın sevenleri ise üzüntülerini dile getirdi.

Narman Belediye Başkan Vekili Cem Çil, Erkal'ın ölümünden derin üzüntü duyduğunu söyledi. Çil, sanatçı Erkal'ın ilçe için büyük bir değer olduğunu belirterek, "İbrahim, ilçemizin yetiştirdiği büyük değerlerden birisiydi. İlimiz ve ilçemizin tanıtımı için yaptığı eserlerle bizlere çok ciddi katkı sağladı. Diyebilirim ki Erzurum'u onun kadar tanıtan bir başka değer olmamıştır. Allah rahmet eylesin. Acımız büyük" dedi.

Sanatçı İbrahim Erkal'ın ilçesi için çok çalıştığını ifade eden Çil, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim burada her yıl düzenlediğimiz Aşık Sümmani şenliklerimiz olurdu. İbrahim bu şenliklere çok ciddi katkı verdi. Kendisinin yanında sanatçı arkadaşlarını da getirirdi. Fedakar bir şekilde ilçesi için çalışır, hiç birinden de bir kuruş para almazdı. İbrahim, Narman için temsili ifade ediyor. Onunla her zaman gurur duyduk. İstanbul'a gittiğimiz zaman da biz ona Erzurumlu değil Narmanlı derdik. O bizim elimiz kolumuzdu."

Çil, belediye olarak cenazeye katılmak isteyen vatandaşlar için otobüs tahsis ettiklerini, bu vesileyle bir nebze de olsa vefa borçlarını ödemek istediklerini sözlerine ekledi.

- "Ölümüne ilçe halkı olarak çok üzüldük"

Sanatçı Erkal'ın çocukluk arkadaşı ve Camii Kebir Mahallesi Muhtarı İbrahim Ekmekçi ise Erkal'ın küçükken aktif ve sosyal biri olduğunu anlattı.

Ekmekçi, Erkal'ın Türkiye için önemli bir değer olduğunu vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"İbrahim ağabey, memleketinden, ilçesinden hiçbir zaman bağını kesmedi. Buradaki yöneticilerle de her türlü sosyal ve ekonomik faaliyetlerde bulundu ve ilçesine katkı verdi. O anlatılarak bitecek bir insan değil. Erzurum ve Narman'a değil Türkiye'ye mal olmuş bir sanatçıydı. Türk halkı çok büyük bir dehasını kaybetti. İbrahim ağabeyimin mekanı cennet olsun."

Merhum sanatçının eski komşusu Bahattin Nehiş de, Erkal'ın ilçede herkes tarafından sevilen bir insan olduğunu söyledi. Nehiş, "İbrahim küçükken ceketini omzuna atar, çarşıya doğru türkü söyleyerek giderdi. O çok iyi bir insandı. Halk olarak bizler onu çok seviyoruz. Biz beraber aynı mahallede büyüdük. Küçüklükten beri ailecek tanışıyoruz. Onun ölümü hepimizi derinden üzdü. Biz razıyız, Allah da razı olsun." dedi.

Merhum sanatçının babasının arkadaşı Bekir Turan da Erkal'ın küçüklüğünde sanatçı olmaya heves ettiğini belirtti. Erkal'ın babasının karşı çıkmasına rağmen sanatçılığı seçtiğini anlatan Turan, "Rahmetli babası benim arkadaşımdı ancak İbrahim'in sanatçı olmasını hiç istemedi. İbrahim de heves etti ve babasının rızası olmamasına rağmen bu mesleği seçti. Biz onlarla aile gibi yaşadık. Birlikte yedik içtik. Efendi, terbiyeli bir şekilde yaşadı. Bu ilçeye de çok hizmeti oldu ama ölümü bizleri çok üzdü Allah rahmet eylesin." diye konuştu.

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