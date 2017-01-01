Can eriğininin şekli görenleri şaşırttı

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DÜZCE (AA) - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bir erik ağacındaki meyvelerin bir kısmının fasulye tanesi benzeri yetişmesi şaşkınlıkla karşılandı.

Ayazlı Mahallesi'nde bir bahçede yetişen can eriğinden meyve koparmak isteyen vatandaşlar, aynı dalda farklı şekildeki meyveleri görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Ağaçtaki meyvelerin bir kısmının uzun ve fasulye tanesi benzeri olduğu gözleniyor.

Ağaçtaki meyveleri fark etiğinde çok şaşırdığını dile getiren Şener Acar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yol kenarından geçerken erik ağacı gördüğünü ve tadına bakmak için eriği aldığında bir değişiklik olduğunu fark ettiğini söyledi.

Eriğin fasulye gibi uzamış olduğuna şaşırdığını söyleyen Acar, "Erikten bir iki tane numune alıp ve iki tane fotoğraf çekip tarım ilçe yetkililerine göstereceğim." dedi.



