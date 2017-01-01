ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KARS HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İçişleri Bakanı Soylu Kars'ta

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 10:40

KARS (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında, Kars'ta "Güvenlik Toplantısı" düzenlendi.

Kars Harakani Havalimanı'na uçakla gelen Soylu'yu, Kars Valisi Rahmi Doğan, AK Parti Kars Milletvekili Yusuf Selahattin Beyribey, Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Serdar Güngör, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman ile bazı il protokolü karşıladı.

Soylu, daha sonra Kars Valiliğini ziyaret ederek valilikteki şeref defterini imzaladı.

Kars Valiliğinde İçişleri Bakanı Soylu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Kars Valisi Rahmi Doğan, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanı Hasan Yiğit, AK Parti Kars Milletvekili Yusuf Selahattin Beyribey, İl Jandarma Alay Komutanı Jandarma Albay Serdar Güngör, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, ilçe kaymakamları katıldı.

Toplantı basına kapalı gerçekleştiriliyor.



İLGİLİ HABERLER
Bakan Soylu Kars'ta
YEREL

BAKAN SOYLU KARS'TA
Anneler için obsidyen taşından takılar hazırlandı
YEREL

ANNELER İÇİN OBSİDYEN TAŞINDAN TAKILAR HAZIRLANDI
Baldızının iki yaşındaki çocuğunu öldürdüğü iddiası
YEREL

BALDIZININ İKİ YAŞINDAKİ ÇOCUĞUNU ÖLDÜRDÜĞÜ İDDİASI
Vali Rahmi Doğan, satranç şampiyonlarını makamında kabul etti
YEREL

VALİ RAHMİ DOĞAN, SATRANÇ ŞAMPİYONLARINI MAKAMINDA KABUL ETTİ
Hastane hırsızı yakayı ele verdi
YEREL

HASTANE HIRSIZI YAKAYI ELE VERDİ
Yavru kızıl sincap &quot;Ormancı&quot; doğaya bırakıldı
YEREL

YAVRU KIZIL SİNCAP "ORMANCI" DOĞAYA BIRAKILDI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Kars'a geliyor
YEREL

İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU KARS'A GELİYOR
Kars'ta Uluslar arası Davud-ı Karsı sempozyumu
YEREL

KARS'TA ULUSLAR ARASI DAVUD-I KARSI SEMPOZYUMU
Baldızının iki yaşındaki çocuğunu öldürdüğü iddiası
YEREL

BALDIZININ İKİ YAŞINDAKİ ÇOCUĞUNU ÖLDÜRDÜĞÜ İDDİASI

Kars Belediyesi çocukları tiyatroyla buluşturdu
YEREL

KARS BELEDİYESİ ÇOCUKLARI TİYATROYLA BULUŞTURDU
EN ÇOK OKUNANLAR
Kuzey Kore'den uluslararası topluma "BM yaptırımlarını uygulamayın" çağrısı
DÜNYA

KUZEY KORE, BM ÜYESİ 192 ÜLKENİN TEMSİLCİLİKLERİNE MEKTUP GÖNDERDİ!

 1
  • 2 Ünlü oyuncu: Seni çok özlüyorum annem...
  • 3 Türkiye'de üretilip ABD'ye gönderiliyor
  • 4 Ve Cansel Çördük konuştu: Özel mesajlarımı yayınlayarak...