İçişleri Bakanı Soylu Kars'ta

KARS (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında, Kars'ta "Güvenlik Toplantısı" düzenlendi.
Kars Harakani Havalimanı'na uçakla gelen Soylu'yu, Kars Valisi Rahmi Doğan, AK Parti Kars Milletvekili Yusuf Selahattin Beyribey, Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Serdar Güngör, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman ile bazı il protokolü karşıladı.
Soylu, daha sonra Kars Valiliğini ziyaret ederek valilikteki şeref defterini imzaladı.
Kars Valiliğinde İçişleri Bakanı Soylu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Kars Valisi Rahmi Doğan, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanı Hasan Yiğit, AK Parti Kars Milletvekili Yusuf Selahattin Beyribey, İl Jandarma Alay Komutanı Jandarma Albay Serdar Güngör, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, ilçe kaymakamları katıldı.
Toplantı basına kapalı gerçekleştiriliyor.