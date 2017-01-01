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Evkur Yeni Malatyaspor, Süper Lig için sahaya çıkıyor

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 10:47


MALATYA (AA) - TFF 1. Lig'in lider takımı Evkur Yeni Malatyaspor, yarın sahasında konuk edeceği Boluspor'u yenip, bitime bir hafta kala Süper Lig'e yükselmek istiyor.

Malatya İnönü Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Kutluhan Bilgiç yönetecek.

Ligde 32. haftayı 3. sıradaki rakibi Eskişehirspor'un 5 puan önünde tamamlayan sarı-siyahlılar, Boluspor maçında galip gelmesi durumunda, 31 yıllık tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele etme hakkı kazanacak.

Malatya ekibi, iyi başladığı 2016-2017 sezonunda geride kalan 32 haftanın belirli aralıklarla 23'ünde liderlik koltuğunun sahibi oldu.

Öte yandan Evkur Yeni Malatyaspor'un, Boluspor maçının ardından Malatya İnönü Stadı'na veda etmesi bekleniyor.

Malatya futboluna 50 yıldır hizmet eden 10 bin 411 kişi kapasiteli stadyum, geçmişte Süper Lig maçlarının yanı sıra Balkan Kupası'na sahne olmuştu.

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