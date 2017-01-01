Komşu iki ülke engellileri bir araya geldi

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KIRKLARELİ (AA) - Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında Kırklareli'nde yaşayan engellilerle Bulgaristan'ın Haskovo kentinde yaşayan engelliler bir araya geldi.

Kentteki bir restoranda bir araya gelen komşu iki ülke engellileri çeşitli müzik aletleri çalarak, eğlendi. Tercüman aracılığıyla sohbet eden engelliler, görüş alışverişinde bulundu.

Etkinlikte bir konuşma yapan Türkiye Sakatlar Derneği Genel Başkanı Şükrü Boyraz, komşu ülke engellilerini Kırklareli'de misafir etmekten mutluluk duyduğunu, bu tür çalışmalara önem verdiklerini belirterek, kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.

Bulgaristan'da yaşayan engelliler ile görüş alışverişinde bulunarak, tecrübelerini paylaştıklarını anlatan Boyraz, engellilere bir gün değil her gün saygı gösterilmesi gerektiğini aktardı.

Engellilere verilen bazı hakların uygulanmasında sıkıntılar yaşandığını savunan Boyraz, engellilere her alanda destek verilmesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye ile Bulgaristan'da yaşayan engellilerin artık ortak projeler yapabileceklerini dile getiren Boyraz, şöyle konuştu:

"İki komşu engellilerini bir arada görmekten çok keyif alıyoruz. Engeller açısından değerlendirdiğimiz zaman Türkiye, Bulgaristan'dan iki adım daha önde. Bulgaristan engelliler konusunda bizden geri ve bizi örnek almaya çalışıyorlar. Türkiye'de yaşayan engelli nüfusu Bulgaristan'ın toplam nüfusundan daha fazla. Bu nedenle Bulgaristan engelliler konusunda Türkiye'den biraz daha geride kalmış. Biz engelliler konusunda Bulgaristan'a elimizden gelen desteği göstereceğiz. Bulgaristan Avrupa Birliği ülkesi ancak Avrupa Birliği gibi yaşayamıyor."