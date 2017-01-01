ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BATMAN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Batman'da kaçakçılık operasyonu

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 11:02
Batman'da kaçakçılık operasyonu

BATMAN (AA) - Batman'da düzenlenen operasyonda, 53 bin 374 paket kaçak sigara, 5 ton 696 kilo çay, 17 bin 928 paket kahve ile 47 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Büro Amirliği ekiplerince, kent merkezindeki 21 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Aramada, 13 iş yerinde toplam 53 bin 374 paket gümrük kaçağı sigara, 5 ton 696 kilogram çay, 17 bin 928 paket kahve, 47 cep telefonu ele geçirildi.

Operasyonda, 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İLGİLİ HABERLER
Motosiklet hırsızlığı iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı
YEREL

MOTOSİKLET HIRSIZLIĞI İDDİASIYLA 5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Batman'da 21 iş yerine kaçakçılık operasyonu
YEREL

BATMAN'DA 21 İŞ YERİNE KAÇAKÇILIK OPERASYONU
Tarihi Zeynel Bey Türbesi'nin taşınmasına yoğun ilgi
YEREL

TARİHİ ZEYNEL BEY TÜRBESİ'NİN TAŞINMASINA YOĞUN İLGİ

Tarihi Zeynel Bey Türbesi yeni yerine taşındı
YEREL

TARİHİ ZEYNEL BEY TÜRBESİ YENİ YERİNE TAŞINDI
Tarihi Zeynel Bey Türbesi taşınıyor
YEREL

TARİHİ ZEYNEL BEY TÜRBESİ TAŞINIYOR
EN ÇOK OKUNANLAR
Kuzey Kore'den uluslararası topluma "BM yaptırımlarını uygulamayın" çağrısı
DÜNYA

KUZEY KORE, BM ÜYESİ 192 ÜLKENİN TEMSİLCİLİKLERİNE MEKTUP GÖNDERDİ!

 1
  • 2 Ünlü oyuncu: Seni çok özlüyorum annem...
  • 3 Türkiye'de üretilip ABD'ye gönderiliyor
  • 4 Ve Cansel Çördük konuştu: Özel mesajlarımı yayınlayarak...