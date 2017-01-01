Bu çileğin rengi de tadı da başka

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ZONGULDAK (AA) - MUSTAFA KEMAL BEKTAŞ - Ereğli'de tezgah görmeden alıcı bulan, pembe rengi, aroması ve kokusuyla eşsiz özelliği sahip Osmanlı çileğinin ilk ürünleri toplanmaya başlandı.

Fide azlığı ve yetiştirilmesindeki zorluk nedeniyle ilçede sadece 3 köyde 8-10 aile tarafından üretilen Osmanlı çileği, mayıs ayının ilk haftalarından itibaren sabahın erken saatlerinde büyük özenle toplanıyor.

Kozmetikten gıdaya kadar farklı sektörlerce talep edilen, yöredeki kestane toprağında yerli kara çilekle etkileşime girerek özgün çeşit olarak ünlenen Osmanlı çileği, tadı ve aromasıyla öne çıkıyor.

Kilosu 30 liradan satışa sunulan çileğe yurt içi ve yurt dışından tonlarca talep bulunuyor.

Osmanlı Çileğini Yaygınlaştırma ve Üreticiyi Koruma Derneği Başkan Yardımcısı Şaban Çetinkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yurt içi ve dışından gelen yoğun talebin büyük bir çoğunluğunun karşılanamadığını söyledi.

Geçtiğimiz yıl yaklaşık 1 ton toplanan Osmanlı çileğinin bu yıl da aynı oranda toplanmasının hedeflendiğini anlatan Çetinkaya, "Rekoltemiz bir yıl öncekiyle hemen hemen aynı, durağan halde. Elimizde herhangi bir fide gelişimi olmadığı için yeni bahçeler kurulmamıştır." dedi.

- "Şu anda 5 bin kök Osmanlı çileği ektik"

İlçede kurum ve kuruluşların desteği ile geçtiğimiz aylarda 5 dönüm alan üzerine kurulan Osmanlı çileği fide üretim merkezinin, fide üretim çalışmalarına başladığını belirten Çetinkaya, şunları kaydetti:

"Bu yılki rekolteyi en dip noktası olarak görüyoruz çünkü çevremizdeki kurum ve kuruluşların desteğiyle yeni bir fide üretim merkezi kurduk. Bunun için de son derece mutluyuz. Ne kadar fide o kadar üretim demektir. Şu anda 5 bin kök Osmanlı çileği ektik. Bunun en kötü şartlarda 3 fide vereceğini düşünürsek 15 bin adet fide kasım ayında elde edilecektir ve üreticilere dağıtılacaktır. Bu miktarlar devam ettiği sürece Ereğli'deki Osmanlı çileği fidesine duyulan ihtiyaç kısa sürede ortadan kalkacaktır. Yeni çilek bahçeleri oluşturulması ile rekolte de yüzde yüzlük bir artış beklenmektedir."

Osmanlı çileğinin bahçeden daha tezgah görmeden satıldığını anlatan Çetinkaya, gıdadan kozmetiğe kadar çok farklı sektörlerin aranan meyvesinin bu yıl 25-30 liradan alıcı bulduğunu söyledi.

- "Yüz ton çilek çıksın bunun pazarı hazır"

Türkiye'nin farklı bölgelerinden derneğe fide talebi geldiğini ve bu talebe az da olsa yanıt verdiklerini vurgulayan Çetinkaya, "Fidelerini ülkemizin değişik yerlerinden isteyenler oldu, gönderdik ancak Ereğli'deki aromatik yapıyı ve kaliteyi tutturamadık, tutmadı. Ereğli'de 100 ton çilek çıksın bunun pazarı hazır." ifadelerini kullandı.

Kocaali köyünde yaklaşık 50 yıldır Osmanlı çileği yetiştiriciliği yaptığını anlatan Galip Keskin de bu yılki ürünlerden umutlu olduğunu söyledi.

Havaların elverişli gitmesiyle Osmanlı çileğinin beklenen aromaya kavuşacağını ifade eden Keskin, telefonla bile sipariş aldıklarını belirtti.

- Fidelere güvenlik kameralı takip

Ereğli Kaymakamlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Erdemir ve Osmanlı Çileğini Yaygınlaştırma ve Üreticilerini Koruma Derneğinin ortaklaşa gerçekleştirdiği proje kapsamında Kocaali Mahallesinde 5 dönüm alan üzerine kurulan Osmanlı Çileği Fide Üretim Merkezinde fidelere herhangi bir zarar verilmemesi için güvenlik kameraları ile takip ediliyor.