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Ürettikleri Sivas bıçağı, çiviyi kesiyor

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 11:30

SİVAS (AA) - Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Levent Cenk Kumruoğlu koordinesinde bıçak ustası iki kardeşin, bor ve kendi hazırladıkları bileşimle 10 kat fazla sertleştirdikleri çeliği kullanarak ürettikleri Sivas bıçağı, demiri kesiyor.

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kumruoğlu ile Sivaslı bıçak ustaları İbrahim ile İsmail Gölebatmaz kardeşler, çeliğin normalden daha sert olması ve kullanım alanlarının artırılması için çalışma yürüttü.

Bıçak ustaları, bor ve 9 bileşimli karışımla harmanladıkları çeliği, dövme tekniğini de kullanarak 10 kat fazla sertleştirmeyi başardı. Ustalar, sertleşen çelikten ürettikleri bıçakla, çekiç yardımıyla inşaat çivisini kesebiliyor.

İki bıçak ustası, çalışmalarını uygun bir laboratuvar ortamında daha da geliştirmek ve bıçağın seri üretimini yapmak istiyor.

Doç. Dr. Kumruoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, boru kullanarak yeni bir bıçak geliştirmeye çalıştıklarını belirterek, "Bor elementini çelikte kullandık. Bu uygulama çeliğin özelliklerini artırdı. Özellikle Sivas bıçağı olağanüstü özellikler kazandı." dedi.

Bu çalışmayla çeliğin keskinlik ve aşınma direncinin arttığını vurgulayan Kumruoğlu, şunları kaydetti:

"1010 diye tabir edilen çeliğin sertleşme kabiliyeti yoktur. Biz bu çeliklere yöntemimizi uyguladık ve çok yüksek seviyede bir sertlik sağladık. Bunu piyasada kullanılan diğer çeliklere de uyguladık. Titanyum grubu alaşımlara da denedik ve bunda da aşınma direncinin, kesme kabiliyetinin arttığını gördük. Yaptığımız iş, sadece geleneksel el sanatlarında kullanılan bıçağı geliştirmek değil, savunma, imalat sanayisi, uzay teknolojileri gibi birçok alanda ve yüksek performanslı aşınma direnci gerektiren yerlerde aşınma ihtiyacını karşılayacak bir alaşım geliştirmek. Bor ve geliştirdiğimiz reçeteyle Sivas bıçağı artık dünya literatürüne girecek düzeyde muazzam bir seviyeye taşındı."

- "Bu çelik uzay teknolojilerinde kullanılabilir"

Baba mesleği bıçakçılığı eski sanayideki yerlerinde sürdüren kardeşlerden İbrahim Gölebatmaz, geliştirdikleri yeni çelik formunun birçok alanda kullanılabilmesi için girişimcilerden destek beklediklerini söyledi.

Gölebatmaz, "Yaptığımız reçete ve bor elementiyle çeliğin 5-10 kat sertleştiğini ve daha çok mukavemet gösterdiğini gördük. Kendi reçetemizi borla birleştirerek çeliği istediğimiz standarda getirdik. Yeni bir form kazanan bu çeliği, bıçak dışında inşaat, otomotiv sektöründe, savunma sanayinde, uzay teknolojilerinde kullanılabilecek hale getirmeyi planlıyoruz." diye konuştu.

İsmail Gölebatmaz ise geliştirdikleri yeni çelik formunu Sivas bıçağında uyguladıklarını ve başarılı olduklarını dile getirerek, "Bor burada asıl madde ama içinde bizim 9 karışımımız var. Artık Sivas bıçağıyla etin, kemiğin, sebzenin yanı sıra inşaatta kullanılan 20'lik çiviyi keseceğiz." dedi.


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