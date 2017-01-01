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Kırklareli'nde 38 kaçak ve sığınmacı yakalandı

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 11:51

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığı yapan 38 kaçak ve sığınmacı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakını, Demirköy ve Kofçaz ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığı yapan üç ayrı grubu tespit etti.

Jandarma ekipleri düzenledikleri operasyonda, Pakistan, Irak, Afganistan ve Suriye uyruklu 38 yabancıyı yakaladı.

Kaçak ve sığınmacılara organizatörlük yaptığı iddiasıyla da 1 kişi gözaltına alındı.

Yabancı uyruklular, jandarma komutanlığındaki işlemlerinin ardından Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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