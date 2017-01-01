Anneler Günü'nü gökyüzünde kutladı

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar’da, eşi ve çocuklarının organizesiyle paramotorla gökyüzüne çıkan Aliye Sert, Anneler Günü'nü gökyüzünde uçarak kutladı.

Afyonkarahisar'da yaşayan Murat Sert (33), 5 yaşlarındaki ikiz çocukları Eren ve Enes'in isteği üzerine, anne Aliye Mete Sert'e (32) Anneler Günü dolayısıyla ilginç bir hediye hazırlamak için, paramotor pilotu Şükrü Çakmak ile iletişime geçti. Musa Sert, yaptığı görüşmenin ardından Aliye Mete Sert için, Afyonkarahisar üstünde uçuş ayarladı.

Ardından eşi Aliye Mete Sert'i, merkeze bağlı Küçükçoban köyündeki kırsal alana getiren Murat Sert, burada çocuklarının sürpriz hediyesini açıkladı. Hediye ile mutlu olan Aliye Mete Sert, eşi ve çocuklarına teşekkür etti.

Daha sonra Çakmak'ın kullandığı paramotorla gökyüzüne uçan Aliye Mete Sert, havada unutulmaz anlar yaşadı.

Anne Sert, uçuşun ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, çok güzel bir Anneler Günü hediyesi aldığını söyledi.

- "Gerçekten ayaklarım yerden kesildi"

Muhteşem bir duygu yaşadığını belirten Sert, "İkiz çocuklarımın ve eşimin hediyesiydi. 'Anneler Günü'nde havalara uçuracağız' diyerek böyle bir program organize etmişler. Gerçekten ayaklarım yerden kesildi. Çok mutlu oldum. Bu hediyelerinden dolayı kendilerine çok teşekkür ediyorum. Gökyüzünde pankartımızı açarak ve işaret diliyle tüm annelerin de günü kutladık. Türk kahvemizi de içtik." diye konuştu.

Afyonkarahisar Gökyüzü Uçuşları Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı paramotor pilotu Şükrü Çakmak ise insanlara doğayı hem yer yüzünden, hem de gökyüzünden göstermeye çalıştıklarını dile getirdi.

Dernek olarak insanları gökyüzünde gezdirerek mutluluk dağıttıklarını ifade eden Çakmak, tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladığını sözlerine ekledi.