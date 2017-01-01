Milli Eğitim Bakanı Yılmaz Sivas'ta

SİVAS (AA) - Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde, AK Parti İstanbul Milletvekili Ekrem Erdem'in amcasının cenaze törenine katıldı.
Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren AK Parti İstanbul Milletvekili Erdem'in 90 yaşındaki amcası Hüseyin Zikri Erdem, Koyulhisar ilçesi Aydınlar köyünde toprağa verildi.
Cenaze törenine, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Sivas Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul Milletvekili Ekrem Erdem, AK Parti Sivas milletvekilleri Hilmi Bilgin, Selim Dursun, Habib Soluk, ailesi ile vatandaşlar katıldı.