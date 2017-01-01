Engellileri empatiyle anlamaya çalıştılar

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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde üniversite öğrencileri, engellileri daha iyi anlayabilmek amacıyla gözlerine bant takarak baston yardımıyla sınıflarından yurt binasındaki odalarına kadar yürürken, bazı öğrenciler ise tekerlekli sandalye kullanarak empati yaptı.

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Alaplı Yurt Müdürlüğünde kalan öğrenciler, Engelliler Haftası dolayısıyla Bülent Ecevit Üniversitesi Alaplı Meslek Yüksekokulundaki sınıflarından, yurt binasındaki odalarına kadar gözlerine bant takarak görme engellilerin kullandığı bastonla yürüdü.

Bazı öğrenciler de tekerlekli sandalye yardımıyla yurtta düzenlenen etkinliklere katıldı.

Öğrencilerden Ensar Gözyuman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Engelliler Haftası dolayısıyla çalışma yaptıklarını söyledi.

Görme engellilerin yolda yürürken yaşadığı zorluklara ve sorunlara dikkat çekmek için gözlerini kapatarak okuldan yurttaki odasına kadar yürüdüğünü aktaran Gözyuman, "Gözlerime bant takarak görme engellilerin kullandığı baston ile sınıfımdan yurt binasındaki odama kadar yürüyerek gitmeye çalıştım. Artık görme engelli kardeşlerimi daha iyi anlayabiliyorum. Her insan bir engelli adayı olduğu için engellilerimizi daha iyi anlamalıyız." diye konuştu.

Yurt Müdürü Erhan Yavaş da etkinliği engellileri daha iyi anlayabilmek ve farkındalık oluşturabilmek amacıyla düzenlediklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Görme engelli bir öğrencimiz ile yine tekerlekli sandalyeye oturan başka arkadaşımız okulundan çıkıp yurttaki kadar odasına geçinceye kadar onların ne gibi zorluklar yaşadıklarını gördüler ve şahit oldular. Bu gibi etkinliklerle öğrencilerimizde farkındalık oluşturarak engellilere karşı bakış acıları daha iyi anladıklarını düşünüyorum."