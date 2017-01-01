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VAN (AA) - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesince (YYÜ) düzenlenen ve 25 ülkeden yaklaşık 100 bilim adamının katıldığı, "İslam Dünyasına Stratejik Bakış Uluslararası Kongresi" sona erdi.

Kentteki bir otelde düzenlenen ve iki gün süren kongrenin sonuç bildirisini, kongreyi düzenleyen kurulun başkanı Prof. Dr. Hüseyin Karadağ okudu.

Karadağ, Türkiye’den ve yurt dışından yoğun bir katılımla kongreye destek veren bilim insanlarına ve kurumlara teşekkür etti.

Rusça, Arapça, İngilizce ve Türkçe okunan bildiride, İslam coğrafyasında yaşanan işgaller, kitlesel göçler, yoksulluk, etnik çatışmalar, mezhep çatışmaları, sağlık sorunları, kaynakların sömürülmesi, terör, kadın ve çocuk ölümleri, açlık, kitlesel sivil katliamları, şehirlerin ve kültür miraslarının yok edilmesi gibi insanlık ve uygarlık değerlerini imha edici faaliyetlerin İslam dünyasının ve Müslümanların tercihi olmadığı belirtildi.

İslam uygarlığının oluşturduğu kültürel mirası yok eden gelişmelerin gelecekte küresel bir bunalım çağını tetikleyeceği vurgulanan bildiride, şu ifadelere yer verildi:

"İslam'ı ve terörü bir araya getirerek 'İslami terör' veya 'İslami terörizm' kavramları üzerinden siyaset ve söylem geliştirmek kabul edilemez. Zira İslam şiddeti reddeder. 'İslami terör' veya 'İslami terörizm' kavramlarıyla adlandırılan ve İslam ile hiçbir ilgisi olmayan terörist unsurlar ve faaliyetler, İslam dünyasına şekil vermeye çalışan güçlerin icat ettiği, beslediği, koruduğu ve amaçları uğruna kullandıkları yapılanmalardır."

Bildiride, yabancı güçler tarafından İslam dünyasında yürütülen işgal ve müdahale faaliyetlerinin yalnızca İslam dünyasını değil küresel huzur ve barış ortamını da tehdit ettiği kaydedildi.

İşgal ve müdahale faaliyetlerini yürüten güçlerin terör unsurlarıyla ortaklıklar kurmasının, terörizmi cesaretlendirdiği ve güçlendirdiği aktarılan bildiride, "Küresel güçlerin emperyalist emellerine uygun olarak, İslam ülkelerinin toprak bütünlüklerinin bozulması ve İslam dünyasında yeni bölünmelerin oluşması, gelecekte telafisi mümkün olmayan kaotik ortamların ortaya çıkmasına neden olacaktır." ifadeleri kullanıldı.