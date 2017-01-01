ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / VAN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İslam Dünyasına Stratejik Bakış Uluslararası Kongresi

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 12:49

VAN (AA) - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesince (YYÜ) düzenlenen ve 25 ülkeden yaklaşık 100 bilim adamının katıldığı, "İslam Dünyasına Stratejik Bakış Uluslararası Kongresi" sona erdi.

Kentteki bir otelde düzenlenen ve iki gün süren kongrenin sonuç bildirisini, kongreyi düzenleyen kurulun başkanı Prof. Dr. Hüseyin Karadağ okudu.

Karadağ, Türkiye’den ve yurt dışından yoğun bir katılımla kongreye destek veren bilim insanlarına ve kurumlara teşekkür etti.

Rusça, Arapça, İngilizce ve Türkçe okunan bildiride, İslam coğrafyasında yaşanan işgaller, kitlesel göçler, yoksulluk, etnik çatışmalar, mezhep çatışmaları, sağlık sorunları, kaynakların sömürülmesi, terör, kadın ve çocuk ölümleri, açlık, kitlesel sivil katliamları, şehirlerin ve kültür miraslarının yok edilmesi gibi insanlık ve uygarlık değerlerini imha edici faaliyetlerin İslam dünyasının ve Müslümanların tercihi olmadığı belirtildi.

İslam uygarlığının oluşturduğu kültürel mirası yok eden gelişmelerin gelecekte küresel bir bunalım çağını tetikleyeceği vurgulanan bildiride, şu ifadelere yer verildi:

"İslam'ı ve terörü bir araya getirerek 'İslami terör' veya 'İslami terörizm' kavramları üzerinden siyaset ve söylem geliştirmek kabul edilemez. Zira İslam şiddeti reddeder. 'İslami terör' veya 'İslami terörizm' kavramlarıyla adlandırılan ve İslam ile hiçbir ilgisi olmayan terörist unsurlar ve faaliyetler, İslam dünyasına şekil vermeye çalışan güçlerin icat ettiği, beslediği, koruduğu ve amaçları uğruna kullandıkları yapılanmalardır."

Bildiride, yabancı güçler tarafından İslam dünyasında yürütülen işgal ve müdahale faaliyetlerinin yalnızca İslam dünyasını değil küresel huzur ve barış ortamını da tehdit ettiği kaydedildi.

İşgal ve müdahale faaliyetlerini yürüten güçlerin terör unsurlarıyla ortaklıklar kurmasının, terörizmi cesaretlendirdiği ve güçlendirdiği aktarılan bildiride, "Küresel güçlerin emperyalist emellerine uygun olarak, İslam ülkelerinin toprak bütünlüklerinin bozulması ve İslam dünyasında yeni bölünmelerin oluşması, gelecekte telafisi mümkün olmayan kaotik ortamların ortaya çıkmasına neden olacaktır." ifadeleri kullanıldı.

İLGİLİ HABERLER
Erciş Sosyal Bilimler Lisesinden Bilim Şenliği
YEREL

ERCİŞ SOSYAL BİLİMLER LİSESİNDEN BİLİM ŞENLİĞİ
Engelliler gününe özel goalball maç
YEREL

ENGELLİLER GÜNÜNE ÖZEL GOALBALL MAÇ
Emrah ile Selvi aile çay bahçesi yeniden hizmete girdi
YEREL

EMRAH İLE SELVİ AİLE ÇAY BAHÇESİ YENİDEN HİZMETE GİRDİ
Ak Parti Van Milletvekili Kayatürk'ten anneler günü mesajı
YEREL

AK PARTİ VAN MİLLETVEKİLİ KAYATÜRK'TEN ANNELER GÜNÜ MESAJI
3. Ordu Komutanı Orgeneral Savaş'tan Van Valiliğine ziyaret
YEREL

3. ORDU KOMUTANI ORGENERAL SAVAŞ'TAN VAN VALİLİĞİNE ZİYARET
Van'da Avni Anıl konseri
YEREL

VAN'DA AVNİ ANIL KONSERİ
Bendimahi ve Çelebibağı sulak alan yönetim planı eğitim toplantısı başladı
YEREL

BENDİMAHİ VE ÇELEBİBAĞI SULAK ALAN YÖNETİM PLANI EĞİTİM TOPLANTISI BAŞLADI
Van'da dünya göçmen kuşlar günü
YEREL

VAN'DA DÜNYA GÖÇMEN KUŞLAR GÜNÜ
Bölgenin gözü Urartu'ya emanet
YEREL

BÖLGENİN GÖZÜ URARTU'YA EMANET
Van'da cinsel istismar iddiası
YEREL

VAN'DA CİNSEL İSTİSMAR İDDİASI
Van Büyükşehir Belediyesi engellileri sevindirdi
YEREL

VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ENGELLİLERİ SEVİNDİRDİ
Van'da 'Verimlilik' sempozyumu
YEREL

VAN'DA 'VERİMLİLİK' SEMPOZYUMU
Orgeneral Savaş'tan Vali Taşyapan'a ziyaret
YEREL

ORGENERAL SAVAŞ'TAN VALİ TAŞYAPAN'A ZİYARET
Çaldıran'da 34 bin 210 paket kaçak sigara ele geçirildi
YEREL

ÇALDIRAN'DA 34 BİN 210 PAKET KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ
Van'da &quot;Yolumuzu Aydınlatan Kandiller&quot; projesi
YEREL

VAN'DA "YOLUMUZU AYDINLATAN KANDİLLER" PROJESİ
Boş beşikte kaçak sigara sevkiyatı
YEREL

BOŞ BEŞİKTE KAÇAK SİGARA SEVKİYATI
Van'da 63 bin 600 paket kaçak sigara ele geçirildi
YEREL

VAN'DA 63 BİN 600 PAKET KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ
Uluslararası Din Karşıtı Çağdaş Akımlar ve Deizm Sempozyumu
YEREL

ULUSLARARASI DİN KARŞITI ÇAĞDAŞ AKIMLAR VE DEİZM SEMPOZYUMU
Müftü Demirel'den engellilere ziyaret
YEREL

MÜFTÜ DEMİREL'DEN ENGELLİLERE ZİYARET
Vanlı çiftçiler Ankara'ya hareket etti
YEREL

VANLI ÇİFTÇİLER ANKARA'YA HAREKET ETTİ
Van'da 'Din Karşıtı Çağdaş Akımlar ve Deizm' sempozyumu
YEREL

VAN'DA 'DİN KARŞITI ÇAĞDAŞ AKIMLAR VE DEİZM' SEMPOZYUMU
Van'da 'Ambulans Sürüş Teknikleri' eğitimi
YEREL

VAN'DA 'AMBULANS SÜRÜŞ TEKNİKLERİ' EĞİTİMİ
Van'da okul inşaatları tüm hızıyla devam ediyor
YEREL

VAN'DA OKUL İNŞAATLARI TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR
Van'da Çocukların Korunmasına Yönelik Denetim Uygulaması-2
YEREL

VAN'DA ÇOCUKLARIN KORUNMASINA YÖNELİK DENETİM UYGULAMASI-2
EN ÇOK OKUNANLAR
Arda Turan ile özel yazışmaları ortaya çıkan Cansel Çördük'ten açıklama
FİSKOS

VE CANSEL ÇÖRDÜK KONUŞTU: ÖZEL MESAJLARIMI YAYINLAYARAK...

 1
  • 2 Ünlü oyuncu: Seni çok özlüyorum annem...
  • 3 O stanta akın ettiler
  • 4 Nikotini vücuttan temizlemenin yolları