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Edirne 7. Uluslararası Bando ve Ciğer Festivali

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 12:53

EDİRNE (AA) - Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar, Edirne 7. Uluslararası Bando ve Ciğer Festivali kapsamında 2 ton tava ciğer ikram edileceğini bildirdi.

Dinar, gazetecilere yaptığı açıklamada, gelenekselleşen festivalle çok sayıda yerli ve yabancı turistin Edirne'ye geldiğini söyledi.

Edirne tava ciğerinin tüm dünyada tanınan bir lezzet olduğunu ifade eden Dinar, "Bu festival ciğercilerin düğünü. Esnaf olarak hazırlıklarımızı tamamladık. Edirne Belediyesi himayesinde gerçekleşen festivalimiz her geçen yıl daha güzel oluyor." dedi.

Festival kapsamında kentin çeşitli noktalarında etkinliklerin devam ettiğini aktaran Dinar, "Geçen yıl 1 ton ciğer dağıtmıştık. Bu yıl görüyoruz ki festivale ilgi yoğun. Edirne'de tüm oteller dolu. Böyle olunca dağıtacağımız ciğer miktarı da 2 tonu bulacak. Tava ciğer, festivale katılanlara ücretsiz ikram edilecek. Herkesi yarın saat 17.30'da Saraçlar Caddesi'nde tava ciğeri yemek için festivalimize davet ediyoruz." diye konuştu.

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