Gül seralarında Anneler Günü bereketi

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ŞANLIURFA (AA) - Sahip olduğu verimli araziler ve yatırımlarla "tarımın başkenti" olarak anılan ve son yıllarda süs bitkiciliğinde de atağa kalkan Şanlıurfa'da üreticiler, Anneler Günü dolayısıyla yoğun mesai harcıyor.

Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 25 dönümlük serada modern tekniklerle kesme gül üreten bir firma, topraksız tarımla yetiştirdiği güllerle hem ülke ekonomisine hem de kadın istihdamına katkı sağlıyor.

En uygun yetiştirme koşullarının sağlanması için gerekli gölgeleme, gübreleme, havalandırma, sulama, ısıtma, soğutma ve nemlendirme işlemlerinin bilgisayar kontrolünde gerçekleştirildiği işletmede, Anneler Günü dolayısıyla hummalı bir çalışma yürütülüyor.

Aşırı talebi karşılamakta zorlandıklarını belirten işletmenin üretim sorumlusu Mehmet Akbaba, özel günlerde iş yoğunluklarının arttığını ve bunun için daha fazla çalışmak durumda kaldıklarını ifade etti.

Seralarda en kaliteli gülleri yetiştirmek için gayret ettiklerini vurgulayan Akbaba, "Yılın büyük bölümünde yoğunluğumuz hep var ama düğün sezonu, Sevgililer Günü, Anneler Günü gibi özel günlerde ise gül talebi çok daha fazla oluyor. Son bir haftadır Anneler Günü dolayısıyla ekstra çalışıyoruz. Amacımız müşterilerimizi kaliteli çiçek yetiştirmek, bundan dolayı yorulsak da mutluyuz." diye konuştu.

Serada çalışan kadın işçiler de anneliğin kutsallığını bildiklerini belirterek, son bir haftada işlerinin arttığını dile getirdi.

İşçilerden Fatma Akar, işini severek yaptığını ifade ederek, yarından sonra yoğunluklarının azalacağını kaydetti.