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SAKARYA (AA) - Sakarya'da, "Cadde Kitap Okuyor!" etkinliği kapsamında şehir merkezinde bir araya gelen öğrenciler ve aileleri kitap okudu.

Kentteki bir özel okulun edebiyat kulübü öğrencilerince 5.'si düzenlenen etkinlikte toplumda kitap okuma alışkanlığını oluşturmak hedefleniyor. Bu kapsamda öğrenciler, öğretmenler, veliler ve bazı vatandaşlar ellerindeki kitaplarla Çark Caddesi'nde bir araya geldi.

Okul öğrencileri burada bir konser verdi.

Okul adına basın açıklaması yapan bazı öğrenciler, 5 yıl önce "Kitabını al caddeye gel" sloganı ile çıktıkları bu yolda aldıkları desteği her geçen yıl arttırarak bir çığ haline geldiklerini, zaman ve mekanda sınır tanımadan sınırsız okumak ve okutmak mecburiyetinde oldukları bilincini taşıdıklarını ifade etti.

Açıklamaların ardından yüzlerce kişi bir süre caddede kitap okudu.