Kaymakam, fotoğraf sanatçısıyla göle dalış yaptı

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HATAY (AA) - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinin Kaymakamı Mustafa Erkayıran, su altı fotoğrafçısı Tahsin Ceylan ile ilçedeki Gölbaşı Gölü'nde dalış yaptı.

Erkayıran, Ceylan ile ilçenin doğal güzellikleri arasında önemli bir yer tutan göle dalış gerçekleştirerek suyun derinliklerini görüntüledi.

Bir süre suda kalan Erkayıran, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, gölün turizme kazandırılması gerektiğini söyledi.

Erkayıran, gölün derinliklerinin ve etrafının görülmeye değer olduğunu dile getirdi.

Su altı fotoğrafçısı Ceylan da gölün doğa harikası bir yer olduğunu ancak içindeki ve çevresindeki çöplerden dolayı üzüntü duyduklarını belirtti.

Düzenlenecek bir etkinlik ile çöplerin toplatılmasını isteyen Ceylan, "İskenderun Teknik Üniversitesi Su altı Teknoloji Bölümünden yardım alınabilir. Dalgıçlar, burada bir su altı temizliği yaptırabilirler." dedi.

Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz ise kaymakamlık ile hareket ederek bölgenin temizliğini kısa sürede sağlayacaklarını kaydetti.