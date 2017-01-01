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Muğla-Antalya kara yolunda midibüsün uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada, ilk ...

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 13:24
Muğla-Antalya kara yolunda midibüsün uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada, ilk belirlemelere göre 17 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
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