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9. Kocaeli Kitap Fuarı

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 13:24
9. Kocaeli Kitap Fuarı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesince bu yıl 9'uncusu düzenlenen ve Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu Kocaeli Kitap Fuarı, düzenlenen törenle açıldı.

Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi'ndeki açılış töreninde konuşan Vali Hasan Basri Güzeloğlu, karanlıkları aydınlığa çeviren, insanın ve toplumun yolunu aydınlatan, rehber olan, çıkışı gösteren ve kurtuluşu içeren bir kitap fuarında olmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu belirtti.

Kocaeli'nin, Türkiyeyi geleceğe taşıyan derinliği, dinamikleri ve zenginleriyle Türkiye'nin aydınlık yarınlarına ulaşmasına çok büyük bir katkı sunan bir büyükşehir olduğunu vurgulayan Güzeloğlu, şunları söyledi:

"Ülkemizin kalkınmasını belirleyen temel bütün sektörlerin ekonomik ve üretim faaliyetlerinin merkezi bir şehir. Ülke ekonomisinin yaklaşık yüzde 20'si sadece Kocaeli'de üretilen faaliyetlerden oluşuyor. Stratejik temel bütün sektörlerin başat üretim merkezleri Kocaeli'de bulunuyor ve her geçen gün Kocaeli'de bu üretim alanı ve birikimi daha ileriye taşınıyor. İnşallah bu büyük ülkenin, kutlu devletin ve milletin büyük yolculuğunda Kocaeli her gelecek gün daha büyük katkılar sunacak, daha büyük zenginlikler sunacak ama tüm bunlarla birlikte en az bunlar kadar onur ve gurur duyduğumuz, ülkenin maddi kalkınmasının yanı sıra manevi kalkınmasına da Kocaeli, çok önemli katkılar sunuyor."

Vali Güzeloğlu, fuarın açılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, bir büyük medeniyetin tevarüs eden temsilcileri olarak, kitap medeniyetinin taşıyıcıları olarak bu anlayışı çoğaltmak bunu zenginleştirmek ve böylesi buluşmalarda, bu derinlikleri birlikte yaşamak zorunda olduklarını dile getirdi.

İnsanın akıl, vicdan ve bilgisiyle köprüsü olan kitabın önündeki engelleri kaldırmak zorunda olduklarını ifade eden Güzeloğlu, "Kitap aynı zamanda yazanla okuyan arasında keyifli ve zengin bir buluşmadır. Hani derler ya bahar dallarda çiçeklerle gelir. Doğru ama Kocaeli'de bahar ağaçların dallarında kitaplarla geliyor, kitaplarla geliyor insanlara, gençlere ve hepimize." ifadesini kullandı.

- "Kitapsız bir medeniyet kurulması, gelişme ve kalkınma mümkün değil"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmaoğlu da kitabın medeniyetlerin anası olduğunu belirterek, kitapsız bir hayatın, medeniyetin düşünülemeyeceğini aktardı.

Hayatın öznesi ve odak noktasının kitap olması gerektiğini vurgulayan Karaosmanoğlu, Allah'ın insanlığa sunduğu en güzel hediyenin de kitap olduğunu gördüklerini kaydetti.

Karaosmanoğlu, Allah'ın insanlık tarihi boyunca kitap gönderdiğini, bunların da medeniyetin ışığı olduğunu dile getirerek, şunları söyledi:

"İnsanlığın hayat reçetesi olmuş. Bu kitaplardan ilham alan bütün yazarlar, şairler, romancılar ve diğer bütün konularda yazı yazanlar hep insanlığa rehber olmuşlar. Günümüzde kitabı medeniyetimizin bir enerji kaynağı olarak görüyoruz. Karanlıkları aydınlatan bir güneş ve yıldızlar olarak görüyoruz. Kitapları önemsiyoruz. Onun için bu fuarları önemsiyoruz. Hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyoruz. Her renge, her görüşe açığız. Başkalarına hakaret etmemek, sövmemek, küçültmemek kaydıyla bütün renkler ve görüşler bizim için önemli."

Cumhuriyetin Kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kitapla ilgili bir sözünü anımsatan Karaosmanoğlu, kitapsız bir medeniyet kurulmasının, gelişmesinin ve kalkınmasının mümkün olmayacağını vurguladı.

Karaosmanoğlu, bunun için Kocaeli Kitap Fuarının her geçen yıl öneminin arttığını vurgulayarak, bu yıl 1 milyon ziyaretçiyi bulacaklarını söyledi.

Özellikle gençlerin fuara ilgi gösterdiğini anlatan Karaosmanoğlu, bu durumun kendilerine mutluluk verdiğini kaydetti.

- "Her zaman daha iyisini yazmak için çalıştım"

Fuarın onur konuğu Beşir Ayvazoğlu ise gazeteciliğe ve yazarlığa başlama serüvenini anlatarak, hayatının gazetecilikle geçtiğini ancak yazarlığı hiç bırakmadığını söyledi.

Kültür dünyasıyla çok yakın ilişkisi olduğunu dile getiren Ayvazoğlu, bundan dolayı kültür tarihi araştırmacılığı yaptığını belirtti.

Ayvazoğlu, yazdığı hiçbir metinin kendisini tam manasıyla tatmin etmediğine değinerek, bundan dolayı her zaman daha iyisini yazmaya çalıştığını kaydetti.

Konuşmaların ardından fuarın açılış kurdelesi Vali Güzeloğlu, Başkan Karaosmanoğlu, AK Parti Kocaeli milletvekilleri Zeki Aygün, İlyas Şeker, Mehmet Akif Yılmaz, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı Radiye Sezer Katırcıoğlu, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Beşir Ayvazoğlu, Hasan Kaçan ve diğer katılımcılarca kesildi.

Daha sonra Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 9. Kocaeli Kitap Fuarı kapsamında düzenlenen 1. Uluslararası Bilge Şehir Karikatür Yarışması'nda dereceye giren eser sahiplerine ödülleri verildi.

Karaosmanoğlu, onur konuğu Ayvazoğlu'na plaket takdim etti.

Bu arada, fuardaki B salonunda oluşturulan AA standında kitapseverler, almanak satın alabilecek.

AA'nın global iletişim ortağı olduğu 9. Kocaeli Kitap Fuarı, 21 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek.

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