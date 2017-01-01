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KARAMAN (AA) - Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "Bugün Türkiye bin yıldır bizim vatanımızsa, burada dünyaya hala model olabilecek bir uygarlık inşa ettiysek, bu başka pek çok değer yanında Türkçe sayesindedir." dedi.

Elvan, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 15 Temmuz Konferans Salonu'nda 740. Yıl Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre'yi Anma Etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Dilimiz Kimliğimiz" panelinde, vatan için pek çok tarifin yapıldığını belirtti.

Vatanın en güzel tariflerinden birinin de "Türkçe'nin konuşulduğu yer" olduğuna dikkati çeken Elvan, "Bugün Türkiye bin yıldır bizim vatanımızsa, burada dünyaya hala model olabilecek bir uygarlık inşa ettiysek, bu başka pek çok değer yanında Türkçe sayesindedir." diye konuştu.

Elvan, Yunus Emre'siz, Karacaoğlan'sız, Baki'siz, Nedim'siz, Şeyh Galip'siz, Yayha Kemal'siz, Mehmet Akif'siz, Nazım Hikmet'siz ve Sezai Karakoç'suz bir Türkiye düşünülemiyorsa, bunda yaklaşık 8 asır önce gösterilen dil hassasiyetinin ve Karamanoğlu Mehmet Bey ile aynı düşünen bir geleneğin etkisi ve katkısı olduğunu söyledi.

- "Türkçe bizim sadece dilimiz değil, aynı zamanda kimliğimizdir"

Yegane değer taşıyıcısının dil olduğunu aktaran Elvan, şunları kaydetti:

"Elbette maddi ve kültürel varlıklar akla gelebilir. Onlara yüklediğimiz anlam, onların nasıl bir değerler manzumesi oluşturduğunun ifadesi de ancak dille mümkündür. Dil eşyayı ve evreni sadece adlandırmakla kalmaz aynı zamanda anlamlandırır. Adlandırma ve anlamlandırma birbirinden bağımsız değildir. Türkçe bizim sadece dilimiz değil, aynı zamanda kimliğimizdir. Bu kimliğin güçlü olması, bu kimliğin engin olması ve lekelenmemesi için hepimizin üzerine düşen sorumluluklar var. Birey, kurumlar ve devlet olarak sorumluluklarımız var. Dil, yaşayan bir varlık olduğu için zorlamaların açtığı yaraları biliyoruz. Kayıtsız kalmanın yaralarını da biliyoruz. Dildeki yozlaşma sadece dili yozlaştırmakla kalmaz, hayatımızı ve değerlerimizi de yozlaştırır. Hep 'aydınlarımıza iş düşüyor' diye söylendi ve söyleniyor. Sadece aydınlarımıza değil bu hususta 80 milyon insanımızın her bir ferdine iş düşüyor. 'Dilimiz, kimliğimiz' sözü sadece bir söz değil hakikatin de tezahürüdür."

Konuşmanın ardından, Karaman Valisi Süleyman Tapsız ve Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan tarafından Bakan Elvan'a üzerinde Türk Dil Fermanı'nın bulunduğu tablo hediye edildi.

Lütfi Elvan, programın ardından Yunus Emre Camisi avlusunda kurulan Yunus Emre Sofrası'da ikram edilen yemeklerden yedi.

Kalkınma Bakanı Elvan burada vatandaşlarla bir süre sohbet etti.