Gaziantep'te kültür sanat

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GAZİANTEP (AA) - Oyuncu ve yönetmen Yılmaz Erdoğan "Münakaşa" adlı tek kişilik gösterisini Gaziantepli sanatseverler için sahneleyecek.

Uzun bir aradan sonra tiyatro seyircisiyle buluşacak olan Erdoğan, gösteride hayatından kesitler anlatarak, dijital teknoloji ve sosyal medyaya dair tespitlerini paylaşacak.

Kendi iç yolculuğunu ve deneyimlerini aktaracak olan Yılmaz Erdoğan, izleyicileri de gösteriye dahil ederek, hem güldürüp hem de düşündürecek.

Gösteri, 17 Mayıs Çarşamba günü Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde saat 20.00'da izlenebilecek.