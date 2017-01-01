CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba:

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

MALATYA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Her gün bir gazeteye baktığınız zaman sanki partide herkes birbirini yiyormuş gibi gözüküyor. Öyle bir şey yok. Partide herkes düşüncelerini özgürce ifade ediyor. Parti bir bütünlük içerisinde olağan kurultaya hazırlığını yapıyor." dedi.

Ağbaba, partisinin Malatya İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, halk oylamasında çıkan 'hayır' oylarının değerini bildiklerini belirtti.

Gelen oyların hepsinin Cumhuriyet Halk Partisi’ne ait olmadığının bilincinde olduklarını vurgulayan Ağbaba, "Bundan sonra bizim görevimiz hayırları azaltmak değil, hayırları artırmaktır. Önümüzdeki dönemde, hayırı artıracağız. Evet veren arkadaşlarımızı da yanımıza alacağız. Hayırı dağıtmayacağız." diye konuştu.

- "Kılıçdaroğlu'nun liderliğinde politika yapmaya devam edeceğim"

Olağan genel kurultaydan güçlenerek çıkacaklarını dile getiren Ağbaba, son dönemde parti içerisinde bir kavga görüntüsünün vatandaşlara yansıdığını söyledi.

Bu durumun bazen kendilerinden, bazen de basından kaynaklandığını savunan Ağbaba, şöyle devam etti:

"Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir kavga varmış biri yazıyor. Her gün bir gazeteye baktığınız zaman sanki partide herkes birbirini yiyormuş gibi gözüküyor. Öyle bir şey yok. Partide herkes düşüncelerini özgürce ifade ediyor. Parti bir bütünlük içerisinde olağan kurultaya hazırlığını yapıyor. Olağan genel kurultayımızı yapacağız, buradan güçlenerek çıkacağız."

Kendisiyle ilgili de bazı iddiaların gündeme geldiğini anımsatan Veli Ağbaba, "Hem olağan kurultay sürecinde hem de önümüzdeki dönemde Kemal Kılıçdaroğlu’nun liderliğinde, önderliğinde Cumhuriyet Halk Partisi’nde milletvekilli olarak politika yapmaya devam edeceğimizi herkesin bilmesini altını çizerek istiyoruz." diye konuştu.











